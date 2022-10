Gerardo Morales anunció que la elección a constituyentes será en 2023 y negó su reelección

El gobernador Gerardo Morales brindó una conferencia de prensa para anunciar oficialmente el adelantamiento y desdoblamiento de las elecciones provinciales del próximo año.

Además confirmó que esos comicios serán en conjunto con la elección de convencionales constituyentes en el marco de la reforma parcial de la constitución recientemente aprobada en la Legislatura. Aun no se conoce la fecha para la realización de acto electoral, aunque se baraja que podría ser antes de mitad de año.

En su alocución, el mandatario reiteró que no será candidato nuevamente a la provincia sino que apunta a la presidencia.

“Necesitamos la reforma de la constitución, es imperiosa. Hay muchos temas que reformar. Los cambios son para garantizar las modificaciones que hemos logrado, principalmente la paz. Además está la prohibición de los indultos para casos de corrupción y femicidios, también la ley de lemas que tanto daño nos ha hecho a la provincia. Además de la inclusión de otros derechos como el derecho a la inclusión digital, derechos mujer y lucha de violencia de género, entre otras cuestiones”.

Por eso, hemos tomado la decisión de que la reforma no se haga en una elección separada de la elección de gobernador. Vamos a realizar la elección de convencionales constituyentes junto a la de gobernador. Para los que planteaban dudas, no pretendemos una reelección. Así que va a haber un candidato a gobernador en esa elección que no voy a ser yo.

“La inflación no cede, no baja, una situación bastante compleja que requiere también en no incurrir en mayores erogaciones entonces es pertinente hacer las elecciones a la par, nos parece que es la mejor oportunidad. Luego definiremos el cuándo, pero la decisión es esta las elecciones. Esperamos que en este tiempo podamos avanzar en consenso.

“Puede ser marzo, abril, mayo, no lo sé, no tenemos fecha específica. Todo dependerá de los tiempos establecidos y lo anunciaremos oportunamente”, relató.

¿Se confirma el adelantamiento de las elecciones provinciales y desdoblamiento con las nacionales?: “Si claro, se adelantan y separan”, respondió el mandatario.