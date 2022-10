¡Alegría total! Belén consiguió los lentes y la familia se mostró agradecida

El martes nos sumábamos a este pedido desesperado de una madre que buscaba que su pequeña Belén de 6 años por fin consiguiera los lentes que necesitaba desde el año de vida.

Lo cierto es que tras la viralización de este pedido de la familia de Belén, que viven en una comunidad originaria en una vivienda de madera 4 x 4, la pequeña consiguió a través de la donación de la gente, desde distintos puntos del país, reunir el dinero y en breve se trasladará a Salta para iniciar todo el proceso de adapatación.

Entre lagrimas Flavia, la madre de la pequeña dijo "Estas lágrimas son de alegría porque sé que mi pequeña va recuperar la vista. Esperé 5 años".

Respecto a su condición habitacional contó a través de de Videotar Noticias, que esperan poder en breve contar con un modulo habitacional para que Belén tenga mejores condiciones de vida.

La pequeña dijo "Que Dios les bendiga a todos los que me ayudaron para mis lentes de contacto".

Rumbo a Salta

Flavia explicó que el jueves partirá rumbo a nuestra capital donde harán "La prueba de adaptación y tolerancia a los lentes. Tengo que estar, no se sabe cuanto dura el tiempo de adaptación".

Ante esto la familia sigue recibiendo colaboración para sustentar la estadía de la madre en la capital el tiempo que dure su adaptación.

"Me llamaron gente del Sur, de Tartagal y junte la plata con ayuda de la gente, porque con la rifa no tuvimos éxito. Agradecida con la gente sino no tendría esta felicidad que yo tengo".

Por último ofreció los números que le quedaron o bien a los que quieran colaborarles pueden comunicarse al 3873 643126 o donar a la cuenta:

C.B.U. 0110514830051485865997