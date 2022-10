Trabajadoras de casas particulares, molestas por el paro: “Nos descuentan el día”

Salta siente el impacto del paro de los choferes de la UTA por 48 horas que está impidiendo que los chicos vayan a clases, que los comerciantes puedan realizar sus labores, que la gente pueda hacer sus diligencias o cumplir con turnos, entre otros inconvenientes. Quienes se suman a los damnificados por esta medida de fuerza son las trabajadoras de casas particulares.

¿Cómo les impactó esta decisión de la UTA? “Los empleadores nos están exigiendo que nos presentemos en nuestros lugares de trabajo pero no quieren hacerse cargo de los remises o taxis que uno debe tomar para llegar, varias compañeras se juntaron para pagar un taxi que las lleve a El Tipal, por ejemplo, ya que la mayoría trabajan ahí o en San Lorenzo”.

Así lo señaló a InformateSalta la referente de la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares, Ana Díaz, agregando que a aquellas trabajadoras que no les quisieron reconocer el transporte debieron quedar en sus domicilios. “Les avisaron que les van a descontar el día, no hay empatía de los empleadores que nosotras también nos vemos afectadas, destaco que algunos se tomaron el trabajo de buscarlas para llevarlas pero son muy pocos”, aseveró.

Díaz recalcó que la modalidad de transporte para ellas es el colectivo, no tienen autos como sus patrones, a lo sumo en sus familias cuentan con una moto o una bici, pero sus familiares también tienen obligaciones, trabajos a dónde ir y no las pueden socorrer.

“Tenemos muchas compañeras de zona sudeste que pasan directo a San Lorenzo, ¡no podemos ir caminando! No tienen la empatía de entender que no es nuestra culpa la de quedamos en casa”

“No estamos de paro, el transporte lo está y a nosotros nos perjudica, nuestro rubro se maneja en el transporte y no tenemos nuestros medios (para movilizarnos), somos rehenes como los otros sectores”, dijo Díaz para concluir, no sin antes subrayar que el rubro también está sintiendo el impacto de la crisis económica que golpea al país. “Nos estamos viendo muy afectadas, no hay aumentos significativos de sueldos, los usamos para mitigar las necesidades”.