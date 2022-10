Fue multada por talar árboles de una plazoleta para cruzarla con su auto

La decisión de un vecino de “talar” árboles concluyó con una multa en su contra. Es que se puso a quitar árboles y arbustos de una plazoleta capitalina para que estos no interfirieran en el camino entre la calle y el portón de su casa, para que pudiera cruzar este espacio verde con su auto para poder guardarlo en su garage.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según el informe que realizó Somos Salta, esta situación se suscitó cerca de la avenida Belgrano al 2300, más precisamente sobre el pasaje Sardina donde se encuentra la plazoleta Luis Huergo de donde se sacaron estos ejemplares.

Adriana es una vecina de la zona quien contó que fue el sábado a la tarde cuando, mientras transitaba en su vehículo, vio que en la plazoleta estaba la propietaria de la casa del garaje en cuestión junto a dos personas agachadas en la base del árbol que se sacó. Ella paró y le dijo que no podía sacar el árbol, que era algo ilegal y prohibido.

“Le dije que no lo podía hacer, me dijo que no hacía nada malo, que quería usar su portón y eso (por el árbol) le molestaba, insistió, se quedó enquistada en que no había nada malo”, rememoró la denunciante quien sumó que buscó las imágenes de unas cámaras de seguridad donde se vería que tanto el 1 como 8 de octubre supervisa las tareas de extracción.

Con esto llamó a la Policía quienes le pidieron que hiciera la denuncia, la cual radicó en la Comisaría 5° donde anexó impresiones de las filmaciones de las cámaras. “Llevé 20 fotos donde se veían los huecos, sacaron arbustos”, agregó. Una vez sustraídas las plantas, la propietaria del garaje pudo subir su auto a la plazoleta y cruzarla para entrarlo por la puerta de la cochera que da al espacio verde.

El resto de esta historia la contó Juan José López, inspector de la Brigada de Patrulla Ambiental, quien dijo que tras la denuncia de Adriana pudieron constatar lo que la vecina hizo. “Hicimos las actas de infracción como corresponde, ahora deberán dirigirse al Tribunal de Faltas para que se determine el monto de la infracción”, contó sobre la multa que le labraron.

“Intentó extraer un árbol, eso está prohibido por ordenanza, sacaron y entorpecieron la plazoleta, intentaron usar un espacio público”