¿Cambio de imagen? Reemplazan bodoques de la ciclovía de Av. Belgrano por otros más chicos

Un tema que siempre tiene novedades y vuelve a escena, o por lo menos a la mesa de debate de los salteños, es el de las ciclovías que la Municipalidad instaló por distintas partes de la Capital, buscando generar condiciones seguras para que las bicicletas puedan circular como así promover su uso.

No obstante estas bicisendas también fueron objeto de críticas desde el primer día, no solo por achicar las ya angostas calles de la ciudad y dificultar en algunas arterias el paso de los vehículos, sino también por sus bodoques de gran tamaño que, quienes no han podido esquivarlos, terminaron colisionando sus vehículos.

Sobre este último punto, ahora las ciclovías van a “retocar su imagen” con un cambio de sus grandes bodoques de cementos por otros más pequeños y no tan altos como los que actualmente se pueden apreciar en avenidas y calles de la ciudad.

A la redacción de InformateSalta llegó la imagen de cómo trabajadores municipales están procediendo a reemplazar los bloques de cementos por unos nuevos, también amarillos pero de menor tamaño, comenzando por cuadras de la avenida Belgrano en sentido oeste-este rumbo al centro capitalino.