Consultores de viajes preocupados por el nuevo Dólar Qatar

En un comunicado de la FACVE (Foro Argentino De Consultores De Viajes Empresariales), expresaron su preocupación por la Resolución General 5272/2022 publicada hoy en el Boletín oficial. Consideran que la nueva carga impositiva, conocida como Dólar Qatar, puede perjudicar al sector.

“El turismo no es el responsable de la falta de dólares del Banco Central y estas nuevas medidas cortoplacistas no hacen más que dificultar la actividad generando más impuestos y percepciones distorsivas golpeando una vez más a una industria que todavía no se recuperó de los graves efectos de la pandemia”, dice el comunicado.

En otra de sus líneas detalla que a partir de hoy, los pasajes aéreos internacionales serán alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese total se seguirá aplicando el 1,2% de impuesto a los débitos y créditos, el conocido impuesto al cheque.

"Tanto líneas aéreas como agencias de viajes somos agentes de percepción y recaudación de dichos impuestos. De esta manera, sumamos aún más carga impositiva: pagamos impuestos sobre los impuestos que recaudamos para el estado", comenta Carlos Nuñez, Director Ejecutivo del organismo.

Esto perjudica a una actividad que es “generadora e impulsora de empleo genuino en Argentina”, asegura el documento que continúa diciendo: “La balanza comercial funciona con argentinos que salen del país y extranjeros que ingresan. Más impuestos atentan contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales”.

“Tal como expresó FAEVYT, 75% de esas salidas de divisas corresponde a consumos en moneda extranjera hechas a través de compras online en buena medida. El turismo propiamente dicho, pasajes, estadías y demás, es sólo la cuarta parte”.

El comunicado finaliza diciendo: “Esta medida afecta también a los pasajeros que desean viajar no solo por turismo sino también y sobre todo por negocios, salud, entre otros motivos, imponiendo más condicionamientos e incertidumbre y encareciendo los costos de manera abrupta y significativa”.