El Gobierno anunció que desde noviembre subirá a $ 330.000 el piso del Impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que el piso del Impuesto a las Ganancias subirá a $330.000 y que regirá desde noviembre.

La medida se dispondrá ante la alta inflación y la presión de los gremios para elevar el mínimo no imposible del tributo a partir del impacto que tiene en los salarios por los aumentos dispuestos por paritarias.

Según datos de la AFIP había 887.654 trabajadores y jubilados alcanzados por el impuesto en agosto, de acuerdo al último dato disponible.

La última vez que se actualizó el piso del impuesto a las Ganancias fue en junio, cuando se pasó de $225.937 a $280.792 para un salario bruto.

Massa anunció sobre Ganancias: “El adelanto de lo que llamamos modificación del mínimo no imponible está decidido. Vamos a estar subiendo el piso del mínimo no imponible a partir del 1° de noviembre, va a estar arriba de los $ 330.000 y el objetivo es garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o en producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias”.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el impuesto a las Ganancias”. /TN