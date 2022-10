SAETA descarta implementar guardias mínimas ante paros de la UTA

Luego de dos jornadas de paro y ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, volvió a resurgir la posibilidad de debatir un proyecto para declarar servicio esencial al transporte público, de manera de garantizar guardias mínimas, y que los usuarios no sean rehenes de la situación.

Al respecto, Claudio Mohr, titular de SAETA, en Radio Nacional aclaró que por el momento no está legislado de esa forma y por eso es que los paros son absolutos cada vez que la UTA determina una medida de fuerza. “Más allá de lo que uno deseara, entendiera o quisiera que ocurriera, lo cierto es que tiene consagrado el derecho a manifestarse, el derecho a huelga, y así lo han llevado adelante”.

En ese marco, indicó que mañana habrá una reunión en el ámbito del ministerio de Trabajo de la Nación entre FATAP y UTA para tratar de destrabar el conflicto. “En definitiva el resorte para que esto se termine solucionando está en manos del ministerio de Transporte de la Nación, UTA y FATAP”, expresó.

Mohr dijo estar de acuerdo en que el aumento corresponde y agregó que “lo que no está disponible son los recursos porque Nación no los envía”. “El ministerio de Transporte de la Nación, no se presenta, no resuelve y condena a los usuarios del interior, a las empresas, a los empleados a ser todos de segunda”, criticó.

En relación al acuerdo firmado por Chaco, aclaró que no es una situación comparable ni en calidad, ni en volumen, ni en recorrido. “Además ellos venían de 5 días de paro consecutivos que se iban a sumar a los 2 decretados por la UTA a nivel nacional, el segundo dato es que ellos tienen implosionado el sistema de transporte, de hecho, se les han caído todas las concesiones, les ha fracaso la licitación”, expresó.

“El reclamo no tiene que ver con pagos atrasados, sino cobrar lo mismo que ya está cobrando el AMBA, estamos de acuerdo en que igual tarea, igual remuneración”

Por último, dijo ser optimista en un posible acuerdo. “Hay que esperar el transcurso de esta semana, nosotros seguimos con las conversaciones, entiendo que es un hecho positivo que no se haya anunciado un nuevo paro después de la fallida reunión del día viernes, ante la inasistencia de Nación así que vamos a esperar con paciencia y con optimismos si esto se puede resolver y fundamentalmente si la gente de Nación entiende que no debe haber argentinos de primera y segunda”, finalizó.