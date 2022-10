Wanda Nara habló por primera vez de su divorcio millonario de Mauro Icardi e hizo una sorpresiva revelación: VIDEO

El fin de semana, Wanda Nara habló por primera vez de su divorcio millonario de Mauro Icardi. Cabe recordar que en los últimos días salió a la luz la lista de bienes que deberán dividirse, que está compuesta por dos propiedades en Argentina y cuatro en Italia, y seis vehículos de alta gama.

"Dos departamentos en Milán, una casa de campo en Galliate (Italia), una casa en Brienzo a orillas del Lago Di Como, una casa en Santa Bárbara (Tigre), dos departamentos en la Torre Le Chateau (Núñez)", indicó Diego Estévez la semana pasada y reveló que las siete propiedades suman un total de cuatro millones de dólares.

Además, enumeró los vehículos que tienen y que entre los seis superan el millón de dólares. "Un Lamborghini Huracán, un Bentley Bentayga, un Rolls Royce Ghost, una Hummer H2, un Mercedes clase G y un Cadillac Escalade", dijo.

Lo cierto es que Wanda Nara habló del divorcio e hizo una sorpresiva revelación. "Ojalá que (el divorcio) sea en buenos términos. Los temas económicos ya los resolvimos el año pasado", explicó en diálogo con un notero de Implacables.

Asimismo, agregó: "No pido nada. Trabajo, tengo mis cosas y cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada".

"Estoy en un momento en el que, como sufrí mucho la separación pasada, me sirvió para no pelear por cosas materiales. No me interesa", continuó la empresaria y dejó en claro que no tiene ganas de generar conflictos. /Pronto