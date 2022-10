Ricky Maravilla, ¿el tapado para la gobernación?: “Es un tema pendiente”

Luego que ayer trascendiera que las elecciones en Salta se realizarían el próximo 14 de mayo, el reconocido artista, Ricardo Aguirre, conocido popularmente como Ricky Maravilla, no ocultó su deseo de competir por la gobernación, tras reconocer que “es un tema pendiente”.

No obstante, señaló que “no es cuestión de valerse de la popularidad”, sino que es necesario formar un equipo idóneo. “Yo quiero hacer las cosas bien, rodearme de gente capacitada para cada área y no como se está viendo en los equipos políticos que los ponen a dedo, gente que cumple funciones en un lugar donde no tienen conocimiento, no tienen experiencia, no quiero caer en ese error”, criticó.

En ese marco, dijo que su deseo es ser útil a la provincia y a todo el pueblo. “Yo he sentido la pobreza, la necesidad, el hambre, nadie me lo tiene que explicar”, sostuvo en Fm Capital.

“Dios me mandará alguna señal para que pueda hacerlo, y sino bueno, quedará pendiente”

Para cerrar, dijo que esperará su momento, y si no llega, quedará pendiente. “Dios y la Virgen quiera que me manden una señal, con un equipo idóneo, capacitado”, concluyó.