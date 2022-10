Nanni distanció a Bettina Romero y a los libertarios como integrantes de JXC en Salta

Si bien aún faltan unos buenos meses, el tablero político pone primera para comenzar a mover sus piezas rumbo a los comicios 2023, los cuales se confirmaron que tendrán lugar el 14 de mayo del año entrante, con los diferentes espacios, partidos y frentes decidiendo cómo serán sus estrategias y eventuales candidatos.

Al respecto de esta contienda el diputado nacional Miguel Nanni estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente consideró que la confirmación de la fecha de los sufragios locales no implica un cambio en los planes electorales. “Nosotros ya teníamos una fecha estimativa, que era el 15 de abril, esto es indistinto para nosotros”, manifestó no sin ante arremeter que el cambio sí se da con la supresión de las PASO, en favor del oficialismo.

No obstante Nanni se mostró entusiasta al decir que nota una oposición consolidad en Salta, luego haber estado mucho siempre en conformación. “La provincia tiene oficialismos duros, todo el mundo se desespera por pertenecer al oficialismo y la oposición hace malabares; yo esta vez veo que en Salta estamos mejor, hay otra expectativa, una esperanza de cambio, un contexto social adverso para quienes nos gobiernan y favorable a quienes estamos del otro lado”, reflexionó.

Esperando presentar una propuesta superadora para las elecciones, el legislador nacional dijo que ahora comienza el tiempo de las conversaciones, diálogo con los partidos que integran juntos por el Cambio, entre otros puntos. Primeramente “los radicales tenemos una convención el sábado donde vamos a decidir en qué frente va a integrarse el radicalismo, esta semana vamos a estar abocados a eso, luego empezaremos el diálogo con las otras fuerzas”.

“No me imagino en Salta al radicalismo en otro lugar que no sea JXC, no creo en un JXC competitivo sin el radicalismo”

En este punto y consultado sobre si la intendenta capitalina Bettina Romero puede formar parte de JXC, Nanni dijo que su padre, el senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero está en el interbloque pero su hija “pertenece al frente de Gustavo Sáenz, lo hizo en las 2 últimas elecciones por lo menos”.

También mostró distante la posibilidad que las fuerzas liberales que comanda el economista Javier Milei, se integren localmente al frente. “Creo que eso no va a pasar, si el partido de Milei no integra Cambiemos a nivel nacional, difícilmente lo pueda hacer en Salta, no lo veo como una probabilidad”, concluyó su postura.