Macri descartó a Milei y criticó que en JxC "hay ruidos y egos"

Mauricio Macri aseguró este jueves por la noche sobre el futuro de Juntos por el Cambio para las elecciones de 2023 y tomó a Marcelo Gallardo como ejemplo luego de su renuncia en River Plate. "No es fácil irse con un prestigio muy bien ganado, pero es difícil armar un equipo todos los años", ponderó en un paralelismo con la política argentina.

Sobre Juntos por el Cambio, el ex presidente ya había asegurado en la mañana que no será candidato. Y por la noche volvió a ratificar que "no somos una alternancia, somos un cambio" en una entrevista que ofreció a La Nación+.

Consultado sobre lo que aprendieron de la experiencia presidencial, Macri sostuvo que "esto no es un camino lineal, veo mejoras. Muchos dirigentes tratando de transmitir, de debatir. Del 2015 que llegamos con un compromiso por defender la república y arrancamos a tener que gobernar a hoy, hay una experiencia".

Pero en ese punto se refirió a las constantes tensiones que hay en el principal espacio opositor. "Hay un debate y falta muchísimo. Veo una evolución positiva, por supuesto, que hay ruidos que a los votantes no les gustan, cuando hay individualismos, egos".

Y enfatizó: "Privilegian el individualismo, el ego que se descontrola. El ego, el ego, un agujero que se le hace a las personas".

Si bien evitó referirse a los dichos de Facundo Manes, el ex mandatario consideró que "estoy acá para defender ideas, valores para que nuestros jóvenes no se vayan y le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo de la comunicación para hablar de sus ideas, no para hablar con los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto. Cada vez que agreden a alguien de la coalición pierden votos. Los que tenemos que dar el ejemplo somos juntos por el cambio, tenemos que competir con altura y no descalificar al otro".

Por otro lado, descartó que el economista liberal Javier Milei pudiera sumarse a Juntos por el Cambio.

"No, Milei va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío".

Y volvió a señalar que no será candidato en 2023, pero está vez le agregó una mención especial, la de su pareja, Juliana Awada.

"No quiere que sea candidato, la hechicera no quiere. Está de acuerdo en que sería bueno", puntualizó.

Fuente: Con información de Infobae, La Nación y Clarín