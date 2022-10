Nanni fue durísimo con Martín Grande y afirmó que no habla con Bettina Romero desde que asumió

Falta un poco más de 5 meses para las próximas elecciones en Salta, sin embargo, ya empezaron las disputas no solo entre los diferentes frentes, sino que dentro de los mismos ya hay diferencias y especulaciones.

Ahora en Juntos por el Cambio está todo más tenso que nunca. Martín Grande junto a Virginia Cornejo fueron los encargados de encender la mecha con un video que postearon en las redes sociales.

“Estamos preocupado porque son tiempos complejos para Juntos por el Cambio. Hay fuertes versiones de incorporaciones provenientes del oficialismo a nuestro propio equipo. Le queremos decir que tenemos toda la energía puesta en defender la esperanza de un cambio verdadero”, dicen en el video.

Para cerrar, afirman que no permitirán que ningún candidato impuesto desde afuera entre: “vamos a continuar la batalla contra la corrupción y la inmoralidad desde donde nos toque”, finaliza Virginia Cornejo.

Luego de esta polémica publicación, Grande aprovechó su radio para decir que hay un acuerdo de cúpulas de Bettina Romero, “aunque ella haya dicho que no es momento para hablar de elecciones y Nanni dijo que son solamente versionas, pero no lo son, es la realidad”, sostuvo.

“Los que no participamos de este acuerdo inmoral, trapacero y de cuarta categoría, creemos que esto no debería ocurrir por fuera de nuestros equipos locales y es tan cierto que Nanni ofreció a los Biella una interna abierta para solucionar quien es el candidato a intendente, si Bettina Romero o Felipe Biella”, siguió su descargo.

Ante esto, anunció que va a "invitar a la fórmula Romero – Nanni o Nanni - Romero, a que compitan contra nosotros Biella – Grande o Grande - Biella, si quieren quedarse con el sello de Juntos por el Cambio”.

A hablar de esto salió el tan mencionado Miguel Nanni, quien dijo que “hubiese querido no opinar, pero lo primero que digo es que es una pena que Martín Grande utilice los medios y su llegada para exponer sus diferencias internas”.

“Y no tan solo es una pena cómo lo hace, sino más grave aún la manera en la que impone sus diferencias, que es agresiva y sale a decir verdades a medias o aprovecharse de una simple charla informal para inventar fórmulas”, añadió el diputado

“Es lamentable, la actitud de Martín no ayuda”

Dijo que, en este punto, Juntos por el Cambio tiene que saber construir consensos y esta no es la forma. “Hasta hoy he tenido una sola charla con Biella, donde hablamos muy por encima de una incorporación al frente. Hace 3 años no hablo con Bettina Romero, pero a raíz de estas cosas, intercambiamos 3 mensajes, nada más”, afirmó.

“Martín hasta me elige una fórmula sin consultarme. Esto es una apriete púbico abusándose de su fácil llegada a los medios. Generar esta discordia es al vicio”, sostuvo.

“En poquitos días vamos a definir la conformación de un frente opositor, y para mi hay dos versiones de ser oposición: o somos simplemente testimonial porque no somos capaces de generar consenso o somos capaces de ampliar nuestra base y ser una alternativa real de gobierno que dispute mano a mano el poder del Gobernador, ese es el dilema que tenemos”, esbozó.

“En este punto Martín no ayuda, porque ha usado adjetivos calificativos. Juntos por el Cambio tiene una mesa que hoy está constituida por el PRO, la UCR y Ahora Patria. Esa mesa decidirá futura incorporaciones y demás, hoy no podemos tenerla cerrarla con candado”, finalizó por Aries.