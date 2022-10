Denunció que la llaman de la cárcel de Tartagal y le piden droga para no herir a su esposo

Una mujer denunció el momento de miedo que está viviendo, luego que hace unos días recibió unas llamadas a su celular, las cuales aseguró que se la realizaron presos desde la cárcel de Tartagal, pidiéndole estupefacientes a cambio que no ataquen ni hieran a su esposo.

Esta mujer, quien no dio a conocer su nombre por miedo a represalias, habló con el medio VideoTar donde comentó lo que le pasó el fin de semana, el sábado más precisamente, cuando en horas de la tarde recibió una llamada de un número privado, la cual atendió pensando que podría tratarse de su hija.

“Eran del Servicio (Penitenciario), que les lleve droga o si no me lo iban a apuñalar a mi marido que está detenido”, aseveró la damnificada quien agregó que trató de seguirles “el juego” pero luego les cortó la llamada. Sin embargo a las 21.00 horas volvió a sonar su celular, pues le estaba ingresando otra comunicación.

“Me dijeron lo mismo, que si no les hacía llegar la droga lo iban a apuñalar, les dije que me dejen de molestar porque me iba a presentar al Servicio para hablar con el director”, rememoró la damnificada quien contó que fueron estos sujetos que la llamaron quienes le afirmaron que estaban detenidos en la unidad carcelaria.

“Me dijeron que me estaban llamando desde adentro, que eran presos”, aseguró la mujer sumando que el encargo era de 10 gramos de droga. Con todo esto, la incertidumbre está en que desconoce cómo estos detenidos habrían obtenido su número de celular. “No sé cómo lo consiguieron”, espetó.

No obstante la damnificada comentó que, si bien es llamativo que los presos cuenten con celulares para comunicarse estando detenidos, aseguró que cuando fue a visitar a su esposo vio “todo el movimiento” de objetos y hasta de sustancias. “De todo se puede pensar, yo no sé cómo el director dice que hace requisas pero ahí la gente tiene celular, no sé cómo lo permiten”, se intrigó para concluir.

“Yo tengo miedo, vivo sola con mis hijos y me da miedo, es la primera vez que me pasa esto”