Por las fichas que cobran a taxis, la Terminal recauda más de $1 millón al mes

Fue hace unos días que InformateSalta instalaba en la mesa de debate de los salteños una situación que se suscita en la Terminal de Ómnibus de la Capital donde taxistas le cobran a los pasajeros $50 de más, recuperando la ficha que deben abonar por el mismo valor para ingresar al predio.

Luego de la repercusión que generó este medio, las voces que se escucharon y las opiniones, ahora fueron los taxistas quienes hablaron sobre este cobro, calculando que aproximadamente la Terminal recauda mensualmente hasta $1.000.000 por los vehículos del transporte impropio que entran para recoger pasajeros y poder trabajar.

Así lo cuantificaron en diálogo con el medio FM Capital. Uno de los taxistas comentó que el promedio de fichas que compran es de 10 días, a veces con menos cantidad, 7 por ejemplo, pero que no trasladan el costo de los $50 a los pasajeros, aunque reconoció que “son muy pocos lo que lo hacen”.

Otro de los conductores que habló con el medio se explayó matemáticamente al comentar que “en algún momento hice un cálculo a vuelo de pájaro, aproximadamente somos 50 taxis los que entramos, de entre esos calculen unos 50 viajes, entonces serían $750 pesos diarios”, fue el resultado.

Sin embargo amplió que si uno multiplica esos $750 diarios de cada taxista por los 50 conductores que recogen pasajeros de la Terminal, y luego se vuelve a multiplicar pos los 30 días mensuales, “esta gente está sacando de lo que dejan las fichas más de un millón de pesos mensuales, eso les alcanza para pagar a todos los empleados que tienen”, aseveró.

Con estas estimaciones, el trabajador dijo que ese abono que deben hacer para ingresar al predio lindero al parque San Martín, no lo pueden trasladar a los pasajeros. “La AMT no lo permite, no se lo puede trasladar, es un dinero que yo tengo que pagar”, puntualizó para concluir.