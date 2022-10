Sindicatos de taxis reconocen que es ilegal cobrarle un "canon extra" al pasajero en la Terminal

Ayer llegó a InformateSalta la denuncia de un pasajero de taxi que contó que, al subirse a un móvil en la Terminal de Ómnibus de Salta, se le cobró un “canon de pasajeros”, que es pago de $50 extras al final del recorrido, independientemente de lo que marque el reloj.

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte confirmó por nuestro medio que esto es completamente ilegal y dijo que hay que denunciar. Ahora, Alfredo Carrizo, secretario General del Sindicato de Taxis, habló del tema y explicó lo sucedido.

Lo que sucede es que para que los taxis permanezcan dentro de la terminal, deben abonar una ficha de $50, y muchos de ellos, cargan ese dinero a los pasajeros bajo la excusa de un “canon” diferencial.

“Nosotros ayer a última hora lo charlamos y no estamos de acuerdo de ese cobro. Hay paradas alrededor que son libres y no se pagan, pero muchos tratan de estar dentro de la terminal y le cobran la ficha al pasajero”, dijo al iniciar Carrizo.

Explicó que, con la Federación de Taxistas, hace años hicieron marchas y cortaron el acceso a la terminal porque les parecía que le estaba sacando plata a los taxistas al cobrar esta ficha, pero no obtuvieron respuestas.

“No nos parece que encima algunos se lo vuelquen al pasajero. Hay que hacer una lucha entre todos y no permitir que no cobren $50 por estar adentro y encima para brindar un servicio que es el de llevar pasajeros. Había escuchado ayer audios en varios grupos de choferes que lo toman como normal a esto”, sostuvo.

Sobre esto, indicó que los trabajadores del volante tienen otras opciones para estacionarse sin pagar, por ejemplo, en la parada ubicada sobre Avda. Irigoyen que se la pidieron al municipio y la cedieron.

“Sobre la vereda de la terminal también podemos hacer una parada, no hay por qué estar adentro y seguir dándole con el gusto a los empresarios, nosotros lo hablamos con Levin”, añadió sobre el tema.

“Estamos haciendo un anuncio para decir que no estamos de acuerdo que se le cobre al pasajero, no hay por qué dejar que abusen sobre los pasajeros, no nos parece, es ilegal cobrarle el valor de la ficha al pasajero, sobre todo cuando hay otras formas de trabajar”, insistió.

Indicó que esto también pasa en el aeropuerto, “los muchachos esperan adentro y después hacen pasear a la gente, van por la otra autopista y bajan por La Loma, y eso no está bien”, dijo. En este punto, diferenció que no son todos los taxistas los que hacen esto, porque hay muchos que cuidan sus puestos de trabajo y a los pasajeros.

Por último, sostuvo que con Marcelo Ferraris están en constante comunicación y acompañan la decisión de multar a quien cobre de más y a quien hace pasear a la gente. Ahora viene el verano y buscan también establecer una vestimenta “hay muchas cosas para pulir en el sector que nosotros mismos nos criticamos, así que en esto trabajamos”, añadió.

“Vamos a acompañar cualquier decisión del presidente. Ayer hablamos por teléfono, yo le dije que estaba de acuerdo en tomar medidas”, finalizó.