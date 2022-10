Denuncian discriminación a una niña con TDAH en un colegio privado de Tartagal

Mabel Aparicio es madre de una niña con 17 años que tiene TDAH, la adolescente cursa el 5to año en el Colegio San Antonio, institución privada de Tartagal. En diálogo con VideoTar aseguró que su hija sufre discriminación en el colegio por parte de los docentes.

El año pasado la familia llegó desde Buenos Aires y la joven comenzó a cursar 4to año, previo a esto su madre sostiene que presentó diversos documentos que respaldan el diagnóstico de su hija.

"Este año se hizo nuevamente un diagnóstico porque yo estuve a disposición. Se la vuelve a evaluar, el informe confirma el diagnostico de Buenos Aires. La directora y la vicedirectora se comprometió a transmitir las formas de tratar a mi hija", pese a esto solo una docente lo cumple, comentó.

"Ayer hubo un incidente con una profesora de química que la expone a mi hija y la discrimina delante de todos. Ella viene a casa, tiene su parte emocional donde tuvo una crisis de llanto. Yo la llamé ayer a la docente y me presenté con todos los estudios. Ellos, la directora, le echan la culpa a la política porque debe incluir a estos niños y ellos no están preparados para incluirlos".

De acuerdo a Mabel, su hija cursó en diferentes colegios públicos y privados de Buenos Aires y nunca vivió una situación con esta. "Ellos deben respetar el informe de un equipo de profesionales. Yo quiero que se respete y ver porque hicieron esto con mi hija. Yo como madre voy a hacer valer los derechos", sostuvo fuertemente.

La situación no queda ahí, sino que además "la dueña se presentó y me hizo retirarme, me dijo que este colegio es una empresa. Les dije que si es una empresa no quiero que traten a mi hija como un número. Es la segunda vez que me dicen que si no estaba de acuerdo la cambie de colegio. Yo a estas alturas no la puedo sacar, le estoy haciendo un daño a mi hija. Lo que quiero es que termine su 5to año sin dificultades".

"En julio presenté la queja en la supervisión de colegios privados, dónde la licenciada minimizó el diagnóstico. Lo único que hizo es decirme, señora usted en Tartagal no tiene trabajo y se comprometió a buscarme trabajo, pero que no haga la denuncia respecto a este tema. Lo único que le dije era que necesitaba la protección de mi hija", agregó más tarde.

La familia se encuentra acompañada por un grupo de personas "que pasan la misma situación en instituciones de Tartagal". Para finalizar agradeció a estas personas, "ellos me incluyeron en el grupo y siento el apoyo y acompañamiento".