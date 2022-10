Fernández: "¿Los libertarios buscan libertad o son los que ponen un arma en la cabeza de Cristina?"

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el diputado nacional libertario Javier Milei y lo vinculó con el ataque que sufrió Cristina Kirchner en la puerta de su departamento de Recoleta.

“¿Quiénes son los llamados libertarios? ¿Los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a CFK?”, se preguntó ante una pregunta del periodista Roberto Navarro en El Destape Radio.

Y desarrolló: “Yo no digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído”.

De acuerdo a la visión del jefe de Estado, el discurso que promueve el líder de la Libertad Avanza “prende” en algunos sectores y terminan protagonizando protestas violentas contra funcionarios e incluso el atentado contra la Vicepresidenta.

Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa...Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad”, agregó.

En varios tramos del extenso reportaje, Fernández definió a Mauricio Macri y a Milei como “el enemigo” de las próximas elecciones, donde dijo que debe primar la unidad del Frente de Todos para poder retener el poder.

En ese contexto, defendió las Primarias como esquema para resolver las candidaturas y anotó a Cristina Kirchner en la carrera. También se mostró dispuesto a bajarse si eso asegurara la victoria del Frente de Todos aunque luego aclaró: “No hice ningún acuerdo con Cristina para gobernar un solo mandato”.