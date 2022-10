Caso Monges: Benjamín Cruz rompió el silencio y dijo estar “sujeto a derecho”

El escándalo en torno al mafioso crimen de Darío Monges, ocurrido el 3 de septiembre ya es investigado íntegramente por la justicia federal, tras revelarse vinculaciones directas con el narcotráfico, sin embargo en la justicia ordinaria hay una causa paralela debido a que la víctima recibió una autorización desde el Ministerio de Seguridad para ingresar a la cárcel de Orán y visitar a un peligroso sicario. Ahora, uno de los supuestos involucrados rompió el silencio.

Se trata de Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad y actual secretario de Gobierno de la Municipalidad. Su nombre resonó luego de que Ángel Sarmiento, Director General de Políticas Penales de Salta, asegure en diálogo con FM Aries, que fue este quien lo llamó para que autoricen el ingreso de Monges a la Unidad Carcelaria III.

Sarmiento, ya imputado por abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública, declaró antes los fiscales y lejos de reafirmar su primera y polémica declaración mediática, dijo que autorizó el ingreso de Monges bajo sus facultades.

Ahora el propio Benjamín Cruz rompió el silencio y en diálogo con FM Aries dijo que: “Yo no me iba a prestar para ningún juego político para que no se use mi nombre como un trampolín político para alguien”. Destacó la investigación y dijo que siempre estuvo “firme y sujeto a derecho”.

En otro orden, consultado sobre su regreso a la Secretaría de Seguridad tras la pronta renuncia del ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo por apetencias políticas, dijo que no es algo que esté analizando.