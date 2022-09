Darío Monges visitó al sicario Cabezón Díaz en junio fingiendo ser abogado

En las últimas horas, la justicia informó que tanto la fiscalía de Graves Atentados Contra las Personas como la Justicia Federal investigarán paralelamente el mafioso crimen de Darío Monges ocurrido el sábado, cuando fue encontrado en el interior de una camioneta con cinco disparos en la cabeza en el barrio El Círculo. Ahora se supo que el hombre visitó a un peligroso sicario en Orán haciéndose pasar por abogado y aparentemente con el aval de un funcionario público.

Quien rompió el silencio fue Ángel Augusto Sarmiento, director General de Políticas Penales de la Subsecretaría de Políticas Penales, que en diálogo con FM Aries, contó que fue él quien recibió el llamado del exsecretario de Seguridad, pidiendo que se autorice el ingreso de Monges.

“El 1 de junio se presenta en la Unidad Carcelaria 3 una persona diciendo ser abogado, asesor del Secretario de Seguridad, pidiendo entrevistarse con ese interno, ese día se le informa a la persona que se presenta que no había sido requerido de parte del interno y que no podía ingresar”, explicó Sarmiento.

Contó que todo sucedió aquel día cerca del mediodía cuando Monges intentó ingresar al penal pero recibió una negativa. “Aproximadamente a las 13:15 recibo una llamada por parte del secretario de Seguridad donde me solicita que esta persona ingrese, que era un abogado y que tenía que entrevistarse con el interno, interno que no tenía ninguna prohibición de recibir visitas, no estaba aislado, ni incomunicado”.

“Es por estas situaciones que se le permite el ingreso a entrevistarse en el sum de la Unidad Carcelaria 3, luego de esta visita es informado el ministro y luego de una investigación interna se pidieron los informes correspondientes y el 8 de junio ya se había detectado que era irregular. Esta persona falsamente había dicho que era abogado, y existía la posible comisión de un delito, para que se investigue”, añadió.

Sarmiento aseguró que todo quedó registrado en el libro de guarias y al descubrir que Darío Monges mintió, se encendieron todas las alarmas. Lamentó que en ese momento no se haya investigado como corresponde. “No se investigó en ese momento”, advirtió cuando tres meses después el hombre de 40 años apareció ejecutado en un barrio de la zona sudeste de la ciudad.