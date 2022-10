José Gauffin cargó contra la Municipalidad porque no sacaron las cámaras de CECAITRA

Ayer en la sesión del Concejo Deliberante José Gauffin en su manifestación hizo alusión a los pedidos de informes que hacen los ediles al Ejecutivo Municipal y no se responden completamente, puso el foco en CECAITRA quien iba a estar a cargo de las cámaras de control de velocidad con la cual la Municipalidad hizo un convenio que finalmente no llegó a buen puerto por irregularidades y advirtió que sospecha intentarán ponerlas en funcionamiento.

Gauffin empezó reclamando que la Municipalidad tarda en contestar los pedidos que se envían desde el Concejo; el primero que se hizo con respecto a CECAITRA donde solicitaron saber si existió una comunicación fehaciente tras la suspensión del convenio para que procedan al retiro de las cámaras que instalaron en Salta, ya que continúan instaladas en la vía pública.

El informe solicitaba saber si existen reclamos judiciales o extra judiciales referidos a la instalación de cámaras por parte de CECAITRA Y por último si se realizó un pago a favor de la empresa en relación a la instalación y funcionamiento, en su caso de que sí, se detalle monto y pago.

El concejal contó que a este reclamo la Municipalidad respondió que no existe reclamo judicial o extra judicial alguno sobre la instalación de cámaras y tampoco se hizo un pago alguno o requerimiento a CECAITRA con respecto al mantenimiento o funcionamiento de las mismas por lo que considera la respuesta al reclamo no responde los requerimientos que se le solicitaron.

Gauffin hizo referencia a la respuesta de la Municipalidad diciendo: “El punto B del reclamo dice si hubo una comunicación fehaciente y no existe por lo que no termino de entender que llamemos un vecino que lleva abandonado el auto hace un año, le hacemos multas pero a CECAITRA no le sacamos a las camas es más siguen agazapadas como el ejecutivo de seguir con el mismo convenio que en definitiva es un convenio que encubre una contratación directa que hizo el municipio que fue observada por el Tribunal de Cuentas y finalmente se cayó”.

Agregó que “hay una convivencia entre el ejecutivo y la empresa CECAITRA, las cámaras aun están en la vía publica agazapadas esperando el momento oportuno para que el ejecutivo busque instalarlas nuevamente, esto no lo podemos permitir”. Por otro lado, también sostuvo que la contratación de esta empresa “fue una contratación encubierta queriendo instalar como si fuese un sistema para salvar vidas, pero no , es un sistema trucho de contratación que lo conocemos en el país que busca con ese modo de instalarse haciendo convenios con los ejecutivos en un negocio ilegal”.