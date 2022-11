Mañana accidentada en Salta, ahora un colectivo chocó contra un automóvil

La mañana de este miércoles comenzó lamentablemente con un nuevo siniestro vial en las calles de Salta, teniendo como protagonistas a un auto particular y una unidad del transporte público de pasajeros, siendo ésta quien embistió al rodado donde viajaba una familia.

Según la información que compartió Multivisión Federal, esta colisión aconteció entre las 9.00 y las 9.30 horas en el cruce de calles Mitre y Velázquez, donde un automóvil venía circulando de oeste a este, con tres mujeres a bordo. Sin embargo cuando estaban terminando de cruzar Mitre, un colectivo del corredor 3 Troncal que habría bajado en dirección sur a una velocidad considerable, terminó impactando contra la parte trasera del automóvil.

Como resultado del choque, el colectivo sufrió daños en la parte delantera, la cual se desprendió incluso de la estructura y parte de la parrilla quedó abollada como salida. En cuanto al vehículo particular, éste resultó con abolladuras en la parte trasera del lado del conductor, donde incluso se apreciaba una especie de corte profundo y ancho.

“Veníamos por derecha, ya estábamos pasando (calle Mitre) y nos golpearon”, relató una de las mujeres que venía dentro del automóvil quien, al ser consultada sobre qué les manifestó el chofer del colectivo tras el impacto, éste les habría manifestado “que no nos preocupemos”. No obstante no presentaban heridas ni lesiones.