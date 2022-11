¡Indignante! Influencer paga a menores para que se besen en la vía pública

Se trata "Michelo", el tiktoker con más seguidores en Argentina, quien crea contenido para diferentes plataformas como Tik Tok, Instagram, Youtube, entre otras. Su popularidad comenzó realizando un baile robótico con un traje luminoso creado por él mismo. Ahora genera diversos tipos de publicaciones y desafíos donde participa el público.

Diego Omar Suárez, conocido en el mundo virtual como "Michelo", ya cuenta con más de 24.000.000 de seguidores y, aproximadamente, 541.000.000 de ‘Me Gusta’. Transformó el pasatiempo de las redes sociales en una suerte de trabajo a través del cual puede monetizar gracias a la cantidad de publicaciones en vivo o por publicidad de otras apps.

Recientemente, uno de sus videos causó indignación entre sus seguidores ya que podría configurar una forma de corrupción de menores. "Michelo" propuso un desafío en el que pagaba a quienes se besaran en público durante un minuto.

Lo criticable de la propuesta es que lo hizo con menores de edad, en el video se ve claramente que llevan uniformes de instituciones educativas.

“Buena tarde se puede enviar un vídeo de lo cual no estoy de acuerdo que paguen a Menores para que se besen. Para mí este personaje está corrompiendo a menores. A mi parecer y al igual de muchas gente lo que está haciendo este muchacho mayor de edad ofrece a los chicos menores de edad a que se besen, no importa el sexo, corrompiendo a esto menores utilizándolo y incentivando a hacer cosas que en el vídeo no lo quieren hacer y le paga para que lo hagan y esto está mal”, criticó un lector de InformateSalta.