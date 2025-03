Mañana habrá cortes de calles por la Media Maratón New Balance

Mañana, 30 de marzo, se realizará la Media Maratón New Balance en el Monumento 20 de Febrero. La carrera constará de dos circuitos, de 10k y 21k respectivamente. Desde la Municipalidad dieron a conocer que los cortes de calle no serán totales y no superarán los 20 minutos.

A través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial avisaron que el operativo vial para la segunda edición del Medio Maratón iniciará a las 7 de la mañana. Inspectores municipales, motoristas y grúas recorrerán los circuitos con el objetivo de garantizar la comodidad y seguridad de los deportistas y espectadores.

Desde el inicio de la carrera y hasta su final, ambos recorridos estarán cerrados, aunque habrá filtros pero de manera transversal al circuito.

Habrá cortes en las siguientes calles y avenidas:

RECORRIDO 10K

MONUMENTO DE 20 DE FEBRERO – AV. SARMIENTO – AV. BELGRANO – MITRE – CASEROS – AV. H. IRIGOYEN – PASEO GÜEMES – AV. URUGUAY – RETORNO POR AV. BICENTENARIO – ALSINA – ZUVIRIA – JUANA MORO DE LOPEZ – G. SEGURA – AV. BOLIVIA – AV. SARMIENTO – FINALIZA EN MONUMENTO 20 DE FEBRERO.

RECORRIDO 21K

MONUMENTO DE 20 DE FEBRERO – AV. SARMIENTO – AV. BELGRANO – MITRE – CASEROS – AV. H. IRIGOYEN – PASEO GÜEMES – AV. URUGUAY – AV. BICENTENARIO – AV. REYES CATÓLICOS – AV. R. P. COSTAS – AV. BOLIVIA – RETORNO POR ROTONDA DEL QUIRQUINCHO – AU. CIRCUNVALACIÓN – AV. BOLIVIA – GRAL. ARENALES – RETORNO EN ALVEAR – AV. ARENALES – AV. SARMIENTO – FINALIZA EN MONUMENTO 20 DE FEBRERO.

Se solicita a los conductores seguir las recomendaciones del personal de tránsito, y tratar, en lo posible, de evitar los circuitos y circular por vías alternativas hasta el final de la competencia.