Mauricio Macri: “Es matemático que nos espera el desastre, o hacemos el cambio o no seremos nada”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a criticar este jueves la reforma previsional que se aprobó en Tierra del Fuego y que les permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años de edad, al sostener que medidas como estas llevan al país a “hundirse hasta el fondo” y consideró que “es matemático que nos espera el desastre”.

A través de un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, el ex mandatario nacional volvió a hacer una dura crítica de la ley que sancionó a principios de esta semana la legislatura local, con el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio, lo cual generó controversias dentro de la coalición.

Una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC. Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes sin importar la edad. La fiesta la pagan los q trabajan. O somos el cambio o no somos nada. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2022

“Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas”, comenzó diciendo el ex jefe de Estado.

Para Macri, esta norma establece “que a partir de los 55 las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad”, lo cual, a su entender, es “un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento”.

“Según la OMS, al cumplirse el período 2016-2025 la población mundial mayor de 60 se habrá duplicado y para el 2050 serán más de 2.000 millones. No solamente viviremos más, sino que es deseable extender la longevidad de las profesiones para vivir mejor, integrados y productivos”, opinó.

Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2022

En este sentido, el ex Presidente remarcó que “trabajar nos da, además de un salario, un propósito, un sentido, un lugar dentro de nuestra comunidad”, por lo que se preguntó “qué clase de mundo imaginan aquellos que promueven el retiro de personas de 55 años a través de privilegios artificiales”.

“Las jubilaciones anticipadas son además una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años”, advirtió.

En este sentido, Macri sostuvo que “en un país así, los jóvenes no tienen futuro”, porque “la energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos” para pagar los haberes de gente “que debería estar” y “querer estar trabajando”.

“No hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así. Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada”, cerró.

Estos cuestionamientos se sumaron a los que hizo tan solo unas horas antes a través de la misma red social, cuando calificó como “una vergüenza lo que hicieron los legisladores de Tierra del Fuego del FDT y JxC” al aprobar este proyecto, apuntando también contra los dirigentes de su propio espacio.

“Flexibilizaron requisitos de jubilación para empleados públicos y podrán jubilarse con 20 años de aportes, sin importar la edad. La fiesta la pagan los que trabajan. O somos el cambio o no somos nada”, había escrito.

El proyecto fue aprobado este lunes por unanimidad por todos los partidos políticos, incluyendo a los de la oposición. Se trata de la segunda controversia pública en un mes que provoca la interna de Juntos por el Cambio, luego que la UCR se enfrentará con la Coalición Cívica por la defensa del régimen de promoción industrial fueguino.

La norma previsional sancionada esta semana establece una modalidad progresiva para llegar a una edad jubilatoria de 60 años para los empleados públicos, tanto de hombres como de mujeres, pero fija una ventana transitoria que habilita a jubilarse antes (a los 55 años) a quienes “hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017″ y se jubilen “hasta el 31 de diciembre de 2027″.