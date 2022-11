¡Una buena! Panadería rebaja 30% de sus precios a abuelos que cobran la mínima

Entre tantas noticias pálidas, difíciles y que deprimen, llega una buena que no solo viene a demostrar que hay hechos positivos para contar, sino que demuestra que aún abunda la gente que, con sus gestos o acciones, buscan mejorar el país ayudando a quienes están atravesando malos momentos por la crisis económica.

La protagonista de esta historia es Panadería Bibi, ubicada en avenida San Martín 1876 de la ciudad de Salta, la cual decidió hacer un esfuerzo de su parte pensando en los abuelos, en cómo pasan horas haciendo filas para cobrar sus magros salarios que no les alcanzan, por lo cual decidieron hacerle una rebaja a quienes perciben la mínima en la compra de sus panificados.

“Esta iniciativa comienza porque un jubilado no puede vivir con la mínima, después de trabajar tantos años ya comienzan los problemas de salud y justamente sería el momento que, cuando una persona se jubile, pueda vivir tranquilamente y es todo al revés”, reflexionó primeramente Viviana, la propietaria de este local céntrico.

A esto sumó su indignación con la realidad que viven los jubilados. “Hay gente de 70, 75 años buscando trabajo porque no llega al día 10 para comer, no me hace bien ver a los jubilados haciendo colas de 5, 6, 7 cuadras para cobrar y no pueden estar ni parados, realmente me mata”, se sinceró sobre lo que le genera esta realidad.

Es por eso que, haciendo un esfuerzo además del propio al tener que solventar los gastos que las panaderías conllevan por estos tiempos, la mujer dijo que decidieron hacer una rebajar a aquellos abuelitos que perciben la mínima. “Por ejemplo, si la tira sale $60, menos el 30%, ya son unos pesos que pueden ahorrarse”, remarcó contando que esta merma se la hacen a quienes llevan algún papel o comprobante que acredite que perciben el haber más bajo.

“Hay que colaborar, tenemos que poner un granito de arena, algo tengo que hacer para ayudar, nos tenemos que unir, con la pandemia hemos tenido un castigo para decir basta de egoísmo”, agregó sus consideraciones para concluir su diálogo con el medio Todo Salta.

“Aquí estamos, para ayudar, el jubilado es lo primordial hoy en día, que tenga por lo menos para el pan”