Inflación del 100%: “Si hacen un plan creíble y tiene resultados, en 2023 podría ser del 60%”

Analistas económicos que participan del Relevamiento de Expectativas Económicas (REM) del Banco Central ratifican que la inflación de este año alcanzará los tres dígitos con un 100%, número que había sido anticipado ya en el mes de abril por parte del economista salteño, Julio Moreno. Las cosas para el próximo año podrían cambiar, siempre y cuando, se tomen las decisiones políticas que se necesitan.

En diálogo con InformateSalta, Moreno cuestionó al gobierno nacional por no tomar medidas sino hacer parches permanentemente. “Están utilizando distintos tipos de dólares, para beneficiar o perjudicar a determinados sectores y esas son devaluaciones encubiertas, obviamente esto va a generar mayor inflación”, dijo.

En este sentido, subrayó que el mayor enemigo que tiene el gobierno hoy es justamente la inflación, razón por la cual tiene que controlarla. “Están trabajando en un plan para congelar los precios a partir de diciembre hasta marzo. Ya ha habido en algunos artículos un 15% y cuando se empiece a hablar de congelamiento de precios, la mayoría de los empresarios, van a tener que cargar la inflación eventualmente hasta marzo que se puede llegar a imputar”, expresó.

Asimismo, consideró que las pocas medidas que se están tomando son “traídas de los pelos”, congelan precios y a los importadores, principalmente de alimentos, le dan facilidades. “También salió otra resolución diciendo que los que quieran importar, lo pueden hacer a los distintos tipos de dólar financiero, que está al doble, o sea que eso también va a ser inflacionario. No hay nada cerrado todavía”, manifestó.

Además, aseguró que no se está hablando de hacer un ajuste importante con medidas para bajar el déficit fiscal, por lo menos con políticas monetarias que sean acordes para controlar la inflación. “No estoy viendo nada de eso. Día a día van cambiando en base a las necesidades y para mí es una medida de aguante de la economía hasta llegar a las elecciones”, aseveró.

Sobre las previsiones para el próximo año, si bien al principio no son nada alentadoras, pueden llegar a cambiar. “La política está acompañando a las medidas que están implementando, pero no son las necesarias para controlar definitivamente la inflación. Ya no se está emitiendo moneda, son muchas las cosas que tiene que terminar de hacer el gobierno para instrumentar un plan serio, creíble y con continuidad. Si hacen ese plan y si tiene resultados, porque no sabemos si va a tener o no resultados, ahí si te diría que puede llegar a tener un 60, pero así como estoy viendo las cosas, estaríamos por encima de estos números”, concluyó.