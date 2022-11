Alquileres, un dolor de cabeza: precios por las nubes y discriminación a familias con niños

En el último programa del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de dialogar con Natalia Soraire, referente de la Unión de Inquilinos de Salta.

En la oportunidad, se refirió al recientemente creado "Programa de Atención al Inquilino", que según dijo, será una especie de anexo de lo que es la Defensoría del Pueblo para dar ayuda a los inquilinos. “Este proyecto dio la vuelta por todos lados, primero empezó en el Concejo Deliberante, de ahí nos mandaron a hablar con el Defensor del Pueblo y una vez que estuvimos con él, vimos la posibilidad de que se cree el área de inquilinos dentro de la Defensoría y tenían hasta ese momento la voluntad política pero nunca sucedió”, explica Soraire.

“Dijeron que iban a defender a los derechos de los inquilinos, hasta el día de hoy tengo contacto con el defensor del pueblo. En casos urgentes de desalojos y demás, nos ha solucionado. Pero lo cierto es que nunca se creó realmente el área".

En ese marco, comentó que hace poco tiempo se reunió con el concejal José García, quien le presentó un proyecto para defender a los inquilinos. "Esto no tuvo mucha relevancia porque un gran sector de concejales dijo que no les parecía que solamente apoyen a inquilinos. Entonces se habló de dar la posibilidad de defender ambos sectores, pero eso no era el corazón del proyecto que presentaba el concejal José García, que trataba la defensa de los inquilinos, la parte débil del sistema, la más vulnerable”, prosiguió la referente.

“Salta tiene los precios de Bariloche, por ejemplo. Esto pasa porque la ciudad es demasiado turística y se alquila por día, no hay nadie que controle"

En cuanto al porcentaje real del aumento de los alquileres, “la verdad que no lo tenemos porque nosotros trabajamos muy a pulmón, pero sabemos con el censo que acá en la provincia de Salta el 70% de las personas alquilan. Pero no sabemos en qué situación estamos, es un dato que nosotros no lo tenemos porque hacer un censo sale muy caro y no tenemos estadísticas ni voluntad de la Provincia, hace un año atrás hablé con el director de Estadísticas para ver alguna relevancia, hacer algún censo pero no se llegó a concretar”.

Con respecto a cómo se manejan los alquileres, la referente sentenció firmemente: “Acá en Salta hacen lo que quieren, porque como no hay ningún organismo que realmente defienda los intereses del inquilino, las inmobiliarias y la Cámara Inmobiliaria de verdad hace lo que quiere. Por ahí tienen contratos que no están estipulados como manda la ley; por ahí hay personas que alquilan y no dan contrato. De hecho, en mi casa me pasa que estoy en la informalidad alquilando entonces de un día para el otro te dicen bueno te tenés que ir. Y no hay una contención para el inquilino, no pasan en muchos en muchos lados y también esto de cumplirse o no el acuerdo de que te suban anualmente eso no pasa en todos lados, acá en Salta se sube cada seis meses – fuera de lo que dice la ley”.

En cuanto a las tarifas de los alquileres, Soraire detalló: “Salta tiene los precios del dólar a nivel turístico. Es uno de los precios más altos a nivel país y se acopla con los precios de Bariloche, por ejemplo. Esto pasa porque la ciudad es demasiado turística y se alquila por día, no hay nadie que controle los precios, no hay un organismo que regule. Hay mucha gente que lo alquila por día y de hecho hay muchos departamentos que se están creando para comercio y para negocios, no para viviendas”.

“Cuesta mucho conseguir una vivienda en Salta y encima nos pasa esto: a las familias que tenemos niños, niñas o bebés, no nos aceptan. Hay una gran discriminación, es un tema que vengo tocando con el INADI, para que hagamos un verdadero proyecto respecto a la discriminación que existe hacia las infancias para el acceso a la vivienda porque la verdad que es muchísimo, es un condicionante muy grande y nadie está haciendo nada respecto a esto que está sucediendo a nivel país, no es sólo acá en Salta. Creemos que la Cámara Inmobiliaria que está al 100% funcionando por cabecillas que son varones, tienen que capacitarse sobre la Ley Micaela porque la discriminación que existe hacia las mujeres y hacia las niñeces es muy grande”, agregó.

Seguidamente, tratamos de conocer cuál es el porcentaje de aumento que han tenido los alquileres en el último tiempo: “En las últimas renovaciones de contratos, el porcentaje que se está aplicando es altísimo. entendiendo que no hay un tope de cuánto se tiene que abonar para ingresar. Eso lo decide o la Cámara Inmobiliaria o el propietario. Entonces, las subas obviamente son de acuerdo a lo que cada propietario cree necesario y no hay una regulación a eso así que no tengo un porcentaje exacto”.

"Que la Provincia se fije que un porcentaje muy grande de votantes son inquilinos porque hoy no hay una solución real a lo que es la vivienda"

Asimismo, Soraire denunció la falta de empatía para resolver las necesidades de los inquilinos: “Nunca la Cámara Inmobiliaria nos reunió, nunca pudimos tener un acercamiento. Hay mucho lobby desde la Cámara Inmobiliaria y hace poco estuvimos en el Congreso debatiendo la nueva Ley de Alquileres y el único debate que pudimos tener fue ese, en donde a nosotros – el sector inquilino – nos daban 5 minutos y a ellos 10 minutos para poder debatir. Nosotros pedimos y seguimos pidiendo sobre la vivienda ociosa y ellos no porque creen que tener desocupado un alquiler genera más riqueza, es generar más demanda y después poder negociar mejores condiciones económicas para ellos, no para los inquilinos”.

“A nivel nacional somos un movimiento que se llama Movimiento Inquilino Nacional, venimos desde una Federación de Inquilinos Nacional, también. Están muy organizadas, hay federaciones de inquilinos, dos federaciones grandes por lo menos hoy en Argentina, que nuclean la gran mayoría de sectores y organizaciones inquilinas que estamos trabajando muy duro para que en todas las provincias haya esto: reglamentación, regularización, buenas leyes y que realmente se cumpla la ley que hoy ganamos”, expresó afanosamente la referente.

Finalizando el encuentro, Natalia Soraire cerró el diálogo con estas palabras: “Ahora que estamos cerca de las elecciones, que la Provincia se fije que un porcentaje muy grande de votantes son inquilinos porque hoy no hay una solución real a lo que es la vivienda. Y también veamos lo que son los planes de vivienda para que incluyan a mujeres y disidencias porque hoy están excluidas. Las mujeres que realmente se dedican al cuidado no tienen vivienda, las disidencias tienen gran discriminación y no existe un plan real. El acceso a Mi Lote no tiene cupos, en Salta en teoría no hay terrenos que sean fiscales y que se puedan entregar en este plan”.