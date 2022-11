Tras un tenso debate, el Concejo Deliberante creó el Programa de Atención al Inquilino

En una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, los ediles aprobaron el proyecto presentado por el concejal José García quien proponía la creación del Programa de Atención al Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo, además de fijar la duración de los mandatos del defensor y el secretario Letrado. Todo en el marco de un tenso debate.

El primero en tomar la palabra para defender la iniciativa fue José García, quien comentó: “Me pone muy contento que la iniciativa este en el recinto porque hace muchos meses se viene trabajando”.

Siguiendo esta línea preguntó: “¿Qué vamos a hacer con los alquileres?, ¿Qué vamos a hacer con los inquilinos?”, debemos “hacernos cargos desde nuestro lugar sobre temáticas que muchos dicen, no está en sus manos. Sin embargo, creo que frente a un artículo que me he encontrado esta mañana y conversando con gente que tiene que renovar su alquiler, se están encontrando con aumentos de hasta el 73%”.

Paula Benavidez fue la siguiente funcionaria en tomar la palabra, en esta oportunidad comentó: “Esta iniciativa era un poco más amplia y contemplaba una cuestión de legitimación que se viene reclamando desde hace tiempo”.

“En mi ejercicio profesional he tratado en muchas ocasiones resolver por la vía pacífica desalojos y en muchas ocasiones el mismo locador está más interesado en recuperar la vivienda que en cobrar el alquiler. Si considero que debería haberse tratado en una ordenanza distintas, pero no se contrapone en las funciones que ya tiene la defensoría”.

Por otro lado, Agustina Álvarez resaltó que estaban hablando de la esencia y la figura del Defensor del Pueblo “que fue creada para defender y proteger los derechos y garantías constitucionales por actos u omisiones del estado”.

“Pero acá lo hemos visto en un montón de oportunidades, tenemos una defensoría del pueblo que muchas veces no tiene la capacidad ni los recursos para hacer frente a todas las necesidades que hacen a su esencia. No me digan a mí que no estamos diferenciando por categorías de ciudadanos. Cada vez damos más regulaciones y menos soluciones”, agregó más tarde.

En este punto, Guillermo Kripper contó que dialogó con una vecina de Parque la Vega que, “paga $46.000 de alquiler, es docente y tiene dos trabajos. Le llegó una notificación que decía, Susana a partir de enero tenes que pagar 80.000 de alquiler. Esa noticia hizo que Susana se angustie mucho, me contó la historia y me preguntaba ¿Qué hago?, ¿es justo?, ¿lo reclamo?, ¿dónde voy?. Un montón de preguntas que algunas no sabía responder”.

“Sentí la misma preocupación y angustia, y dije tenemos que darle una respuesta. Muchas de las respuestas las puede encontrar en este Programa de Atención al Inquilino. Celebro que nos ocupemos de temas que le preocupan a la gente. No le podemos soltar la mano a la gente en este momento donde esperan una ayuda. Tenemos que generar herramientas, respuestas, que la gente sienta que estamos al lado”, sentenció para darle paso a Ignacio Palarik.

El edil destacó la necesidad de la ordenanza, “en un país donde la inflación no te da tregua, donde un marco de informalidad afecta a la mitad de los trabajadores del país, pedirle a una persona que tenga un ingreso de $200.000 me parece lisa y llanamente una locura. Complejiza el alquiler en un país que tiene un déficit habitacional altísimo”.

“No me importa si existen ocho instancias, ahora vamos a tener nueve”, finalizó.