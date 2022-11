Voces a favor y en contra por el traslado de puesteros del Parque San Martín

Durante toda la semana el traslado de feriantes del Parque San Martín estuvo en agenda, los protagonistas protestaron afuera del Centro Cívico Municipal y la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, se mostró molesta con la intención de concejales de prorrogar un año más la estadía de los puesteros. Ahora durante la sesión del Concejo Deliberante hubo voces a favor y en contra.

José García, ha levantado la bandera en pos de que los trabajadores del parque puedan permanecer un año más en el parque argumentando que la Municipalidad no buscó una solución acorde a la problemática y en la etapa de manifestaciones dijo que esas familias “están allí hace casi 15 años”.

Explicó que el tema en cuestión nace por una ordenanza que “sale de este Concejo Deliberante, donde se le otorga el permiso de poder estar hasta el 31 de diciembre del 2021, ahí hay un artículo que faculta al ejecutivo para poder dar una prórroga más siempre y cuando así lo considere y estamos transitando ese momento de prórroga que se vence este año sin respuestas”.

Reclamó que hasta la fecha él no pudo acceder a ninguno de los informes solicitados a la Municipalidad y puso en dudas si realmente fueron contestados. “Este año este Concejo fue testigo de que fue pasando el tiempo y en lo que va de la semana fuimos interrogados y entrevistados por la prensa por este proyecto que una vez más otorga el permiso para poder estar hasta 31 de diciembre del 2023 como una herramienta que traiga tranquilidad a esos trabajadores”.

Reclamó que hasta el momento no se trabajado en una “solución superadora y definitiva, estas familias tienen que inventarse un trabajo para juntar el mango”.

En el mismo tono, el edil Guillermo Kripper, dijo unas escuetas pero contundentes palabras: “Todo el bloque de Unidos por Salta nos llevamos la tranquilidad de haber agotado todas y cada una de las instancias de diálogo y reuniones. Nos preocupamos y nos ocupamos de este tema. Sabemos que vamos a estar del lado de la gente”.

Quien también tomó la palabra fue la concejal Emilia Orozco, quien pidió responsabilidad en la búsqueda de soluciones. “Escucho que muchos hablan de los vecinos, pero cuando hablamos de los vecinos, todos son vecinos, el feriante y la familia que quiere ir a disfrutar del Parque. El mantero y el comerciante que paga impuestos, todos tienen derechos”.

Enfatizó en que “nosotros legislamos para todos y ese es el compromiso, no tratemos de dividir las aguas, la responsabilidad de legislar muchas veces implica tomar decisiones que a muchos no les gustan y no hay que ceder ante la presión. Hay cosas que no son simpáticas y no a todo el mundo le van a gustar, pero a veces hay que ser firmes si realmente queremos avanzar y legislar con honestidad dejando de lado el egocentrismo”.