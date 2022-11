Fuerte cruce entre una diputada y una funcionaria municipal por los puesteros del Parque San Martín

En el medio del conflicto por el fin del plazo de permanencia de los puesteros del Parque San Martín, la diputada Laura Cartuccia elevó la voz en defensa de los mismos y lanzó duras declaraciones contra la intendenta Bettina Romero y su familia, a quienes acusó de llevar adelante “un negocio inmobiliario”.

“Yo quiero creer que el desalojo de esta gente del parque san Martín, no es porque hay un negocio inmobiliario de la familia Romero detrás de ellos, quiero ser ingenua todavía y creer que no es eso”, lanzó en CNN Salta.

Seguidamente, señaló que el municipio no tiene un plan para trasladar a los trabajadores a otro lugar. “Si bien se les dijo que se los iba a trasladar a una parte de la playa de estacionamiento de la Terminal no especificaron cómo, de qué manera, cuál es la parte en la cual se van a instalar, cómo se va a seguir trabajando, cuáles van a ser los puestos”, se quejó.

La respuesta no tardó en llegar por parte de la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, quien en el mismo medio esgrimió una serie de argumentos sobre la decisión del municipio y cargó contra la legisladora, a quien acusó de hacer campaña. “Me preocupa que siendo diputada por la Capital no conozca las ordenanzas, me molesta cuando se confunde o se desvirtúa la política con la demagogia”, indicó.

Sobre el supuesto “negocio inmobiliario”, fue tajante. “Me parece que se le está yendo la mano a la diputada, y estamos hablando demasiado en campaña, y eso ya para mí, rozan la demagogia, y la irresponsabilidad”.

“Sus declaraciones son demagógicas, y rozan la irresponsabilidad, por defender a un grupo, va en desmedro del bien común”, lanzó.

¿Los puestos se alquilaron?

En otro punto, Pontussi, sostuvo que en la ordenanza los puestos fueron asignados con nombre y apellido, pero la mitad de ellos cambiaron de dueño. “O sea hubo un negocio inmobiliario, porque alguien cedió, alquilo, vendió, transfirió, heredó el espacio público a otra persona”, criticó.

En tanto, la diputada Cartuccia negó que esta situación y dijo que en muchos casos fueron heredados de personas que perdieron la vida a causa del COVID-19, lo que no les permite pagar el canon impuesto por la municipalidad. “La esposa que quedó o los hijos que han quedado no lo pueden pagar y ellos lo toman como que lo han alquilado o lo han vendido, una cosa que es extremadamente loca”.

Sobre esto último, la funcionaria municipal manifestó que el espacio público no se hereda. “Los permisos de usos del espacio público no son heredados, no es trasferible de padre a hijo, no está bien, no está apegado a la norma”

También dijo que era causal de rescisión de contrato que sean más de 3 meses de deuda. “Cuando nosotros chequeamos la deuda, nos dimos cuenta que hay gente que tiene deudas superiores a 90 mil pesos”.

“No son un problema”

Seguidamente, la diputada sostuvo que el 70% o el 80% de las personas que están en los puestos son mujeres que llevan el sustento, y no son un problema, sino parte de la sociedad. “¿Van a dejar a esas familias en las calles?”, preguntó.

La legisladora indicó que “hay 228 familias que están pasando por una situación apremiante que no saben que van a hacer de sus vidas el 31 de diciembre”.

La diputada sostuvo que los puesteros “no molestan a nadie” y haciéndoles mejoras a esos puestos que están en el parque san Martín pueden seguir trabajando y hacerlo de una manera mucho mejor.

Por su parte, Pontussi sostuvo que la feria del parque san Martín se creó hace más de 14 años, y se ha extendido hasta ahora. “No es que pobrecitos recién les quitan ese espacio, no es que hoy para mañana se enteran que ya se tienen que ir”, disparó.

“Hace 2 años que saben que el 31 de diciembre de este año se vence”

¿Arrancó la campaña?

La legisladora negó que la situación tenga que ver con una cuestión política. “Yo estoy haciendo mi trabajo de legisladora, me cuentan cual es la problemática y yo tengo que actuar en base a la gente, esto no es campaña política, no es demagogia como quieren hacer ver, para nada”

Sin embargo, Pontussi no estuvo de acuerdo. “Lo que les gusta o les interesa es quedar bien, desconocen cuestiones que tienen que saber, si es diputada de la capital, tiene que conocer como viene la historia de la capital y tiene que saber las ordenanzas de la capital, hace declaraciones a mi gusto demasiadas demagógicas que rozan la irresponsabilidad, por defender a unos cuantos puesteros”.

También ligó el Concejo Deliberante

En ese marco, apuntó contra José García. “Me preocupa que con esto que ha comenzado la carrera electoral, haya concejales que prometen cosas que no deberían hacerlo, querer sacar desde el Concejo Deliberante una prórroga nuevamente cuando ya habíamos aprobado hace 2 años que era la última prórroga y lo habíamos discutido me parece que es demagogia”