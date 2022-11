Concejales denunciaron que la Municipalidad destinó a otro fin 48 millones para catástrofes

Durante la sesión del Concejo Deliberante llevada a cabo ayer, la edil Paula Benavides presentó un pedido de informe para conocer en detalle a qué se destinó la recaudación de la tasa para la protección de bienes y personas, que debería haber sido usada para combatir los incendios del cerro 20 de Febrero.

Durante la etapa de manifestaciones criticó la desinversión que hay desde hace tiempo en materia de prevención para catástrofes y se pronunció puntualmente en la responsabilidad que le compete al ejecutivo municipal.

“A través de nuestro código tributario existe la tasa para la protección de bienes y personas claramente determinada y que según los informes trimestrales que nos remite el propio ejecutivo a junio ya se había recaudado por este concepto 48 millones de pesos, una sobre recaudación de lo estimado anualmente en 37 millones y que por manifestaciones de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría Legal y Técnica dicen que estos fondos se están destinando a otros fines”.

Sobre esto manifestó que existe una “clara responsabilidad por parte de estos funcionarios, un claro incumplimiento a los deberes del funcionario entendiendo que esta tasa tiene un destino específico que es justamente para la prevención de catástrofes y así lo establece nuestra normativa”, dijo.

“Si manifestamos que estos fondos se están desviando para otros fines y no se contempla lo que está establecido, estamos vaciando la prevención que tendríamos que estar brindando al vecino”, reclamó expresando que han solicitado informes para saber específicamente a dónde se destinaron esos recursos.

“Creo que debemos empezar a tomar acciones concretas, porque en breve tendremos que tratar el presupuesto 2023 y este cuerpo deliberativo termina aprobando dibujos y no presupuestos reales, cuando habilitamos a la discrecionalidad del ejecutivo al movimiento de partidas y al momento del tratamiento de la cuenta general de ejercicio vemos que todos aquellos programas que tenían una tasa y un fondo específico no se ejecutaron porque las partidas se destinaron a otras cuestiones, que por ahí vemos una sobre ejecución presupuestaria en materia de pauta publicitaria lo cual cae en lo ridículo de no brindarle un servicio al vecino para engrosar una gestión municipal”.