“¡El fuego está llegando!”, el desgarrador pedido de ayuda de familias de Colonia Santa Rosa

Los días pasan, el fuego sigue avanzando y la lluvia no llega. En Orán, cientos de familias viven un verdadero calvario por el humo, el fuego y el temor de perderlo todo. Ayer, las llamas avanzaron hasta el paraje La Trinidad, arrasando con todo.

A través de las redes sociales se difundieron audios desgarradores donde los habitantes de La Trinidad, en Colonia Santa Rosa, piden ayuda. “Gaby, el fuego ya está llegando acá, nos vamos a la casa de los Medina, no sabés como lloran los chicos”; “Nosotros avisamos esta mañana, por qué nadie nos escuchó, esta mañana no se aguantaba el humo y lo mismo chicos dijeron que el fuego estaba cerca, nadie ha hecho nada, me da mucha bronca”.

Familias debieron ser evacuadas y parte de la comunidad se trasladó hacia la escuela rural La trinidad para impedir que el fuego la destruya. “Acá hay un solo coche bomba de bomberos, no hay agua, los papás están ayudando a echar agua con tachos, con lo que se pueda, hasta los niños llevan los tachos de agua”, manifestó una mujer con la voz quebrada de angustia.