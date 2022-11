Imperdonable, vecinos quemaron basura en Circunvalación Oeste y causaron preocupación

Desde hace más de un mes Salta viene sufriendo el incendio de pastizales en distintos puntos y lo más grave fue el Cerro 20 de Febrero, sumada a la terrible situación que hoy afronta Orán, sin embargo a diario también reportamos el accionar de personas que no toman consciencia de esto y por ejemplo prenden fuego a la basura, que ellos mismos arrojan.

Este hecho se registró desde la madrugada de este jueves sobre Circunvalación Oeste, altura Atocha donde vecinos acumulan todo tipo de residuos y no tuvieron mejor idea que prenderle fuego mientras se pide que no lo hagan. Ante el alerta bomberos pudieron controlar las grandes llamas rápidamente pero imploran a la comunidad no hacer la conocida quema controlada.

Uno de los bomberos de Delegación San Luis contó detalles de lo sucedido. "A primera horas de la mañana se recibió el alerta de que había pastizales con peligro de propagarse. Es una inconsciencia de lo que está pasando en Chicoana, Cerro 20 de Febrero u Orán, no tienen empatía con la gente".

El bombero molesto aseguró que se trató de un hecho intencional. "Fue prendido a la madrugada, son bajas las temperaturas a la mañana así que fue intencional" publicó Multivisión.