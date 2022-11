Abuela y nieta viven en la total indigencia, vecinos piden ayuda desesperados

Esta historia conmueve profundamente, ver a una mujer de 77 años pasar su vejez en el total abandono rodeada por la miseria y teniendo a cargo una nieta con discapacidad. Ambas están indefensas y si no fuese por la empatía de sus vecinos y un hermano adulto mayor de la señora, quizás ni comerían.

Describirlo con palabras es poco, una pieza de maderas todas con roturas, un techo de plástico, algo que parece una cama y sin baño, es el resumen de la total indigencia en la que ambas habitan ese lugar ubicado en B° San Silvestre entre Richieri y Paraguay.

Vecinas que conocen a la mujer desde hace años, denunciaron que sin lugar a dudas alguien está cobrando los beneficios sociales de ambas, obligándolas a esta situación de marginalidad extrema.

"No pueden estar viviendo así, es un abandono como que no tuvieran a nadie. Mire como vive" dijo por Activa2.

Otra vecina pedía que le construyan un baño "Tienen sueldo no pueden andar así, las dos cobran pero no sabemos quién le maneja. Por lo menos que le hagan bañito. Imagínense cuando llueva".

Un hermano mayor de la señora, Francisco Espinosa, contó "Somos dos que quedamos, éramos 15, tiene 77 años y yo tengo 79 años".

Otra vecina contó que la nieta de la mujer changuea en un supermercado de la zona todo el día. "Siempre está trabajando hasta las 10 de la noche".

Incluso una de las mujeres contó que la joven está enferma y no tiene dinero para ir al médico, aparentemente tiene una hernia que no está siendo tratada. Por su parte la mujer no camina y permanece en una silla casi todo el día.

El reclamo o pedido de todos los vecinos es una inmediata asistencia a las dos mujeres que les permita cambiar las condiciones de insalubridad y marginalidad en la que viven.