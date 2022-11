Ayudemos a Luciano, necesita reunir 1 millón para no perder la vista

Una vez más apelamos a los corazones solidarios de nuestra provincia para impedir que un niño de tan solo 11 años pierda la visión por completo. Luciano Sánchez de 11 años fue diagnosticado por queratocono, miopía y astigmatismo y urge operarlo para salvar uno de sus ojos ya que en el otro la enfermedad avanzó.

Laura, mamá del niño, se acercó a los estudios de Activad2 para llegar a la comunidad y conseguir reunir en una campaña a contrarreloj una millonaria suma para intervenirlo en Mendoza ya que el Materno Infantil no realiza esa intervención.

"Ya de un ojo está muy avanzado, ya no ve de uno, ve del ojo izquierdo. Necesita una operación urgente y lo único que podemos hacer es hacer una campaña para recaudar plata para que no pierda la vista, porque está teniendo dificultad en la escuela".

Actualmente el niño asiste a la escuela Divina Misericordia de V° Saavedra pero desde principio del año 2021 cuando fue diagnosticado sus ganas de asistir fueron menguando.

"Yo lo llevé al doctor y me dijo que solo era miopía y le receto unos lentes y esos lentes parece que le causaron más el avance. El decía que los lentes le hacían doler más".

La mujer contó que la operación sería de forma particular. "En el hospital de Niños de Salta me dijeron que no había especialista para lo que el tiene. La operación se practicaría en Mendoza y tiene un costo de 1 millón y algo más".

En tal sentido y con el único propósito de ayudar a Luciano a salir adelante y pode seguir con su vida normal es que la familia organizó una campaña solidaria, en la plaza de Tartagal además existe un CVU al que se le puede donar dinero. Igual desde el día viernes ya recogerán las calles con las cajitas amarillas.

"Este sábado estaremos en la plaza San Martín de 19 a 23 horas. Tiene que estar el 15 de noviembre en Mendoza. Viajaría yo con él y es para cubrir la operación. Estamos viendo si conseguimos pasaje" explicó la madre.

La madre sostuvo además que la operación es para frenar la enfermedad y después necesitará un trasplante de cornea.

En tanto la tía explicó que la cajita para colaborar serán amarillas, con la foto de Luciano. El CVU 0000003100047660638800