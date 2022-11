Menor murió apuñalado en una fiesta clandestina: "Todos andaban con fierros y cuchillos"

Tras un fin de semana trágico en Tartagal donde dos jóvenes murieron en el marco de fiestas clandestinas en distintas fincas de la zona, la familia de Nicolás Ángel Domínguez de 15 años decidió contar lo que pasó y pedir justicia.

La prima que compartió esa madrugada con el chico de 15 años y otros jóvenes en la fiesta clandestina contó que vendían las entradas por el Facebook anticipadas y podías pasar con bebidas. "Era un papelito, decía el nombre de la Finca, podía pasar cualquiera. La entrada salía $500, había muchos menores, que andaban con fierros, cuchillos carnicero y machetes".

Sobre el momento del ataque relató que "yo me di vuelta y él (agresor) me empujó para seguir apuñalando y asegura que llamó al 911 y nunca llegó. "No llegó ambulancia, mi prima y yo agarramos una moto. Él se estaba muriendo y me agarró la mano para que no lo deje morir. Fuimos al hospital y nos dijeron que era menor de edad. En la moto le íbamos agarrando la mano y se nos durmió".

Por su parte Vanesa, tía de la víctima, contó que su sobrino convivía en la casa de otro tío junto a su pareja con la que tenían peleas habituales.

Según le explicó su sobrina sobre esa madrugada, el agresor estaba con la que era su novia y tras una escena de celos le pidió que lo atacara, luego fue trasladado al hospital en moto por su prima y otra chica.

"Cuando llegamos al hospital ella (pareja) estaba con un amiga ahí. La pareja nos cuenta que a él lo querían asaltar, que tres chicos lo querían asaltar y de ahí le metieron una puñalada. Pero no fue así, ella dijo que era afuera cuando fue adentro".

Continuando en su relato dijo "estaban bailando ella lo celó con la prima, lo saca y ella le dice al chico que estaba al lado de ella que lo ataque y él le tiró a matar, porque aparte de meterle la puñalada acá abajo, mi sobrina lo empuja porque el chango lo quería seguir apuñalando".

La familia hoy pide justica, ya que aseguran que Nicolás era tranquilo, trabajaba y estudiaba para ayudar a sus hermanitos menores.

"Estamos desechos, destrozados, tanto su papá como su mamá. Mi mamá que lo crío a él, lo único que pedimos que se haga justicia que se vea quien le hizo daño, era una persona tranquila, pero sabe quien lo lleva a todo esto, la chica que estaba con él tenía novio o marido" concluyó por Activado2

En cuanto al agresor la mujer supo que sería de B° Belgrano e incluso menor que su sobrino, que este martes cumpliría 16 años. Además aseguran que siempre porta armas blancas ya que roba celulares.