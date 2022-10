Descontrol, ruidos molestos y cero presencia policial, la denuncia de vecinos de La Ciénaga

Vecinos de La Ciénaga se comunicaron con InformateSalta para manifestar su malestar por la situación que tienen que vivir todos los fines de semana, soportando música a muy alto volumen durante muchas horas, personas alcoholizándose en la vía pública y la inacción de la policía.

En diálogo con este medio, una vecina y mamá de un niño con autismo, apuntó directamente contra la Comisaría 102 de Atocha (La Lonja), de quien depende la zona. Sospecha que existe una cierta complicidad entre los efectivos y las personas a los que ellos denuncian, porque jamás atienden sus reclamos.

“Algunas cuadras de la avenida Río de la Plata parecen convertirse en una bailanta al aire libre, se pueden ver personas bebiendo en la vía pública, que además colocan parlantes con música muy fuerte, cantan, gritan, silban, aplauden. Nos cansamos de llamar al 911, que son los encargados de derivar el reclamo, pero nunca llegan”, dijo.

En este sentido, agregó que la situación es de larga data, incluso durante la pandemia proliferaban las fiestas clandestinas, con gran cantidad de personas, y ni aún cuando estaban totalmente prohibidas las reuniones sociales, la policía aparecía.

“Ahora yo tengo el problema que a mi hijo lo diagnosticaron con autismo y él es el más afectado, no puede tolerar los ruidos fuertes, hay vecinos que son adultos mayores y que también la están pasando mal. No soy la única que llamo, mis vecinos también lo hacen, e incluso hay denuncias escritas y formales en la Comisaría, pero no llegamos a una solución”, expresó.

Asimismo, aseguró que también presentaron una nota escrita en la Municipalidad porque uno de los puntos más problemáticos es una esquina en la que antes había una panadería y ahora venden comida, ponen mesas y sillas en la vereda y en la parte de atrás tiene un tinglado, en donde colocan la música tan fuerte que en las casas aledañas se generan vibraciones y un retumbe que se vuelve insoportable.

Por todo esto, la mujer criticó duramente al personal de la Comisaría de Atocha. “Te dicen que van y no hay música y no hay nada, lo que es mentira, porque son horas y horas de descontrol total y el patrullero jamás aparece e incluso le echan la culpa al 911. Una noche llegamos a llamar 18 veces, no puede ser que un solo llamado no haya sido derivado. Tampoco hay patrullaje preventivo, en ningún momento”, indicó.