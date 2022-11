Tras la asamblea en la UNSA, las sedes de Orán y Tartagal serán facultades

Luego de dos décadas en las que no se debatió su estatuto, fue este lunes que en la Universidad Nacional de Salta se concretó su Asamblea Universitaria, la cual concluyó con la creación de las facultades de Orán y Tartagal, cambiando su status dejando atrás el de sedes regionales.

Al respecto del encuentro y en diálogo con Multivisión Federal, el secretario de Comunicaciones de la UNSA, Víctor Notarfrancesco, amplió los detalles rescatando que la jornada que vivieron este 14 de noviembre fue histórica, tras convocarse por parte del rector y del Consejo Superior a asamblea tras las dos décadas sin concretarse la misma.

“Se reafirmó la gratuidad del estatuto que era una cuestión observada por la Corte Suprema, se reafirmó la gratuidad de la universidad en las carrera de grado y pregrado y, como elemento central, la creación de las facultades de Orán y Tartagal”, sintetizó algunos de los ejes más sobresalientes.

Esto fue el resultado del voto del Consejo, con la presencia de aproximadamente 122 de sus 120 miembros. “Es un gran paso, un reclamo histórico para que puedan tomar sus propias decisiones, que tengan voz y voto en el Consejo que actualmente no tienen”, sumó el secretario enumerando que la UNSA pasará de tener 6 a 8 facultades.

Por último, enfatizó que ahora queda pendiente definir cómo será la transición de la categoría y status de estas sedes, ahora futuras facultades, teniendo previsto que asuman su nuevo rol en 2025, con regímenes similares al de Salta Capital.