Preocupan los abusos a niñas originarias: "Estos casos no son habituales"

Luego de la denuncia por la presunta violación a una niña wichí de 12 años integrante de la Comunidad Bajo Grande , el gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Pedro Urueña, dialogó con MultivisiónFederal dónde confirmó que la niña fue atendida en el lugar.

El referente de la institución comentó que: "Llegó un oficio del juzgado de violencia de género que no nos permite brindar información sobre el tema. No podemos dar difusión de ningún tipo de información", por lo que no se explayó sobre el tema.

Consultado sobre el tema, Urueña aseguró que este tipo de casos "no son habituales", pero el centro de salud es un referente en el tema a nivel regional.