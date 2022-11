Ultimátum: Advirten que descontarán el día a los médicos adheridos al paro

Durante la mañana se llevó a cabo marcha de médicos autoconvocados en el marco de un reclamo salarial. Los profesionales se movilizaron por calles céntricas hasta la plaza 9 de julio. El ministro Juan José Esteban repudió la medida de fuerza argumentando que ayer el gobernador dialogó con ellos y se comprometió a darles una solución.

“Me sorprende porque ayer los recibió el gobierno, tuvieron algunas respuestas en lo inmediato y hay una serie de solicitudes de ellos que no pasan por decisiones de la provincia como el impuesto a la ganancia, el 82% móvil, pero dentro del marco de la mesa de concertación salarial de las paritarias, venimos trabajando fuertemente en mejorar el salario de los profesionales y no profesionales”, dijo en InformateSalta.

El ministro recordó que durante la gestión “incorporamos arriba de los 6 mil agentes en salud pública, hemos pasado a planta temporaria 1.680 contratos precarizados que venían del año 2007, pasamos a planta permanente 1.506 agentes y ahora trabajamos presupuestariamente el pase a planta temporaria a los contratados COVID, creo que más no se puede pedir”.

Esteban aseguró que están estudiando el pedido de los médicos: “Nos vamos a juntar con el ministro Dib Ashur y con el doctor Demitrupulos (Coordinador Administrativo de la gobernación), ayer participaron de la reunión para analizar aspectos que puedan mejorar la situación salarial”.

De acuerdo a lo que manifestó Esteban, quienes hoy no hayan asistido a sus lugares de trabajo tendrán el descuento pertinente. “Me sorprende la marcha porque hubo una muy buena predisposición por parte del gobernador para recibirlos. Al no pertenecer a ningún gremio y al no mediar la Secretaría de Trabajo, el secretario Batule nos indicó que se haga el descuento pertinente de quienes no trabajan”.