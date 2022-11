Crisis hídrica: “Hay un plan para avanzar y atender las carencias”

Mientras Diputados se prepara para declarar ley la emergencia hídrica, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, aseguró que "el gobierno ha establecido un plan para atender la problemática del agua no solamente en el norte sino en toda la Provincia".

En ese marco, resaltó que trabajan en un mecanismo para la captación de la lluvia, ríos y embalses, y otro vinculado a la perforación de pozos".

A su vez, indicó que otro tema es avanzar sobre el uso racional del agua y la racionalización. "Hay un plan para avanzar y atender las carencias. Mientras todo ocurre, nosotros tenemos que dar respuesta".

Preocupan los casos de violencia de género

En la oportunidad, comentó que la problemática de violencia de género: "No es una problemática simple, no era solo visibilizarla. Hay una problemática cultural que no ocurre solo en Salta".

"Los lineamientos están claros, lo ha señalado el gobernador", continuó explicando en una rueda de medios de la que participó el móvil de InformateSalta