Tras el acuerdo con el FMI, el Gobierno se entusiasma y busca un préstamo adicional de EE.UU.

Tras el reciente acuerdo con el FMI y la salida del cepo cambiario, el Gobierno se ilusiona con la llegada de más fondos frescos que consoliden las reservas del Banco Central y aspira a que este lunes consiga un nuevo respaldo de la Casa Blanca.

El presidente Javier Milei recibirá en Casa Rosada al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent, con quien mantendrá un encuentro, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El encuentro está estipulado cerca de las 11 y se espera que al término se realice una declaración conjunta entre el titular del Palacio de Economía y el funcionario norteamericano en la sala de conferencias. Durante el viernes, una comitiva estadounidense recorrió todas las instalaciones para definir el protocolo del acto.

La principal expectativa del Gobierno es conseguir un préstamo adicional al logrado con el FMI, el cual también sea de libre disponibilidad y con menos condiciones, es decir, prácticamente un desembolso por fines estrictamente políticos por la buena relación entre Milei con Donald Trump.

“Debe ser la persona más requerida del mundo. Tuvo que ir a Ucrania por la guerra, pero es una persona que le piden ir a todo el mundo porque tiene el mando para negociar los acuerdos de comercio de 70 países. Con todo lo que está pasando en Estados Unidos que el secretario del Tesoro se tome un avión para venir a Argentina, esa es la noticia. Mayor señal de apoyo no se puede esperar”, señaló el viernes el ministro, en conferencia de prensa.

Consultado sobre si Bessent llegaría con fondos frescos, no lo descartó: “Ustedes saben que detalles de lo que estamos trabajando con ellos no damos, somos un equipo económico hostil, pero a nosotros nos gusta dar la noticia ni crear expectativas de que por el momento no corresponde. Saquen sus propias conclusiones”.

En la cadena nacional, el presidente adelantó que la Argentina recibirá, en total, 32 mil millones de dólares, en concepto del acuerdo con el FMI y otros organismos, y que las reservas del Banco Central llegarán a los USD 50 mil millones.

El abrazo entre Javier Milei y Luis Caputo, tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la salida del cepo

“Este programa, entre FMI, Banco Mundial, BID, y un REPO del Banco Central, asciende a USD 32 mil millones, de los cuales USD 19.600 serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para mayo las reservas brutas del BCRA estarán en torno a los USD 50 mil millones. Con este nivel de reservas podemos respaldar todos los pesos existentes de nuestra economía, brindando más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos”, afirmó.

“Es la primera vez en la historia que el FMI aprueba un programa para respaldar un plan que ya ha rendido sus frutos”, señaló Milei, en un contexto en el cual en el Gobierno marcan que la llegada de Bessent no es ajena al rol preponderante de Estados Unidos en el fondo.

Por otra parte, en Balcarce 50 se envalentonan y creen que pueden definir con el secretario del Tesoro norteamericano “una canasta de productos” con un arancel menor al 10% que se le había fijado a Argentina. En algunos casos podría ser arancel cero, mientras que en otros productos podría ser en un gravamen más bajo al estipulado para el país y el resto del continente.

Desde el Departamento del Tesoro indicaron que el viaje busca expresar el “pleno apoyo” de los Estados Unidos al programa de reformas económicas que impulsa el líder libertario.

“Gracias al liderazgo decidido del presidente Javier Milei, la relación entre los Estados Unidos y la Argentina es más fuerte que nunca. Espero con entusiasmo nuestras conversaciones positivas sobre la economía argentina y sobre las formas en que nuestras naciones pueden profundizar aún más su vital relación económica”, se indicó en el documento.