Reordenamiento urbano: ¿Se cae la concesión del lago del parque San Martín?

Luego que la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, dejara entrever que la actual concesión del lago del Parque San Martín está vencida hace varios meses, Carlos Occipinti, administrador actual, en FM Profesional, señaló que en la ordenanza no figura una fecha de vencimiento, aunque aclaró que hay una cláusula de rescisión “si la municipalidad no está conforme con el servicio”.

En la oportunidad aclaró que acatará la decisión de la municipalidad. “Si me dicen que se acabó, me tengo que ir, levanto mis cosas y me voy, no tengo problemas en la ordenanza dice eso que ellos pueden determinar mi retiro en cuanto lo crean conveniente, no hay problema por ese lado”, confirmó.

No obstante, manifestó que debe ser uno de los pocos que está el día en lo vinculado al canon por impuestos municipales, pagos de AFIP, seguros por accidente, emergencias médicas y demás.

También negó que el lago se encuentra sucio. “A la hora que pasen verán dos chicos limpiando la basura, el color del agua es por el fondo, no va a cambiar, hay algas, las algas son verdes, y hay otro problema que es peor, hoy no hay agua, hay una bomba específica que tiene el lago que cada vez está tirando menos agua, y bueno yo creo que la solución sería mayor cantidad de agua que entre al lago para poder mantener un poco el agua más clara”.

“El que diga que el lago está sucio, le puedo decir que no es así, hay gente que está todo el día limpiando, el lago es un imán para la basura, la gente tira todo lo que le sobra en el bolsillo lo tira”

Por último, aclaró que la muerte de los peces obedeció a la falta de oxígeno debido a una falla en las bombas. “Ayer me entregaron los resultados del laboratorio, todos los parámetros dan normales, lo que pasó fue que las bombas que están prendidas normalmente de noche, trabajan con un reloj digital, que se retrasó por un corte de luz, y se prendieron más tarde”.