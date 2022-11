Por la mortandad de peces, limpian el lago y aguardan resultados a análisis del agua

El parque San Martín vuelve a ser noticia, no solo a la espera de novedades sobre qué pasará con los feriantes, sino también con su lago luego que hace unos días se viralizaran las imágenes de la mortandad de peces, los cuales flotaban en las aguas de la laguna que decora el corazón verde de la Capital.

Ahora y según informa diario El Tribuno, está previsto que se realice la limpieza del lago tras estas imágenes que generaron alerta, como así que se aguardan los resultados de estudios a las muestras que se estuvieron tomando al agua donde conviven peces y patos, algunos de estos también encontrados sin vida.

La toma de muestras las realizó la Municipalidad de Salta, a fin de establecer las causas que provocaron la mortandad de estas especies. Por su parte el fiscal Facundo Ruiz de los Llanos también pidió que se recolecten muestras, para que se remitan al CIF para su análisis.

A esto hay que sumar que Jorge Vélez, inspector de la Patrulla Ambiental, indicó que se llevó a cabo un relevamiento del lugar y que los residuos pudieron afectar a la fauna ictícola. Como si fuese poco, en una primera limpieza se pudo retirar una importante cantidad de botellas y bolsas plásticas del área.

En ese sentido Carlos Occhipinti, administrador del lago, señaló al matutino que cada seis meses se realizan controles de calidad del agua, a fin de que las condiciones sean óptimas para la flora y la fauna del lugar. Además registró que por estas semanas tuvieron numerosos cortes de energía eléctrica que desconfiguraron el sistema automático que hace funcionar las bombas de oxigenación de las aguas, una de las hipótesis sobre lo que pudo pasar.