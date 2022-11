Nos conocimos en Internet: ¿es posible evitar la decepción?

Vivimos en un mundo en el cual muchas cosas pueden realizarse con un ordenador, un teléfono móvil y acceso a Internet. Por ejemplo, en unos pocos clics, puedes comprar electrodomésticos para tu casa, pedir una pizza a domicilio, comprar un curso o conseguir el trabajo de tus sueños. También, claro, es muy cómodo conocer gente nueva en la Red. Muchos incluso consiguen encontrar el amor. Ligar en Internet es fácil y accesible para todo el mundo. Esta es su principal ventaja y a la vez, su principal desventaja. Después de todo, una plataforma web popular es un lugar bastante atractivo para estafadores, trolls de Internet o simplemente gente con intenciones dudosas y poco claras.

Hoy vamos a hablar no solo de los formatos que existen para ligar en Internet sino también de cómo evitar decepciones a la hora de conocer alguien en Internet. Esto es muy importante porque una vez que sufres una desilusión, puedes decidir dejar de usar ese formato para ligar y esta decisión, sin ninguna duda, no es la mejor.

Cómo afecta la elección de una plataforma para ligar en las opciones de conocer a alguien

El problema de la mayoría de la gente hoy en día es que no eligen con cuidado qué servicios van a usar para ligar. Para muchos, la elección obvia es la de las páginas web y apps más populares. Por eso los gigantes de la industria de las citas en Internet como Tinder, Badoo o Bumble crecen en usuarios activamente pero a la vez, la mayoría de esos usuarios no sabe lo que buscan. Muchos se guían por el hecho de que en una página web con gran cantidad de usuarios, creen que van a encontrar el amor sin problemas. Lo que ocurre realmente es que la audiencia es tan diversa que encontrar a alguien que se ajuste a tus deseos es una tarea extremadamente difícil.

De aquí sacamos nuestra primera e importante conclusión: si vas en serio, no uses las plataformas de citas más populares. Usa proyectos más enfocados a un tipo específico de persona que se ajuste a lo que buscas. Créenos, la búsqueda no será difícil. Hoy en día puedes encontrar plataformas para ligar para todos los gustos: para vegetarianos, geeks, viajeros, gente alta, para la comunidad LGTB, etc. Intenta evitar Tinder y otras plataformas similares y tu experiencia a la hora de ligar en Internet va a cambiar, te lo aseguramos.

Algunas reglas simples para ligar en Internet y no acabar decepcionado

1. Márcate objetivos claros

No saber cuáles son tus objetivos propios es una de las razones más comunes que llevan al fracaso a la hora de ligar en Internet y como consecuencia, a la decepción. Primero, intenta contestar por qué te registraste en una plataforma de citas. ¿Necesitas encontrar el amor? ¿O simplemente hacer nuevos amigos? ¿Quizás solo quieres pasar media hora hablando con alguien sin más ataduras? Al definir tus objetivos, haces que te sea más fácil construir una comunicación posterior.

2. Prueba plataformas de pago en vez de las que son gratis

Las plataformas gratuitas son geniales. A su vez, tienes que saber que también es donde se reúnen todas los usuarios con intenciones dudosas. Por eso, es una buena razón usar una plataforma de pago. Es muy difícil que un troll de Internet o un exhibicionista pague con su propio dinero para molestar a otra gente. Eligirán la plataforma gratuita, es más fácil.

3. Explora en detalle el perfil de los usuarios que te gusten

Espera hasta que conozcas bien a la otra persona para desarrollar una relación. Fíjate en lo que escribe sobre sí mismo, que fotos añade a su perfil (busca en Google para ver si la foto ha sido descargada de Internet), cuales son sus intereses, etc. Cuanto más sepas sobre alguien, mejor. Menos sorpresas te llevarás en el futuro.

4. Habla con la otra persona sobre quedar en persona

Si ambos vais en serio, tarde o temprano os vais a conocer en persona. Si la otra persona intenta de todas las maneras posibles evitar quedar o cancela en el último momento, hay una razón para preocuparse. Tal vez no va en serio y estás perdiendo el tiempo.

5. Asegúrate de que la persona delante de ti no es un estafador

Si la otra persona te empieza a pedir dinero bajo cualquier pretexto, estás delante de un estafador, si o si. Nunca, bajo ninguna circunstancia, transfieras dinero a gente que no conoces, no compartas información personal y no te creas sus tristes historias. Los usuarios de casi la mitad de los servicios de citas han tenido problemas con estafadores. No seas uno de los engañados.

A veces el formato clásico para ligar en Internet no funciona. ¿Qué podemos hacer?

Muchos estarán de acuerdo en que a veces las páginas web y aplicaciones de citas populares no funcionan para alguna gente. A algunos el formato en sí no les gusta, otros piensan que estas plataformas son para los más desesperados y los hay que son demasiado vagos para registrarse, rellenar un perfil, subir fotos y hablar sobre ellos mismos. Para esta gente, existe una muy buena alternativa: los chats al azar.

Un chat roulette al azar es una página web o aplicación que te conecta al azar con otros usuarios a través de video y te permite hablar inmediatamente sobre cualquier tema. Hay muchas ventajas en este modelo:

Inmediatamente ves a la persona, puedes reconocer más precisamente sus intenciones y el nivel de seriedad a la hora de tener una relación. A su vez, lo más importante es que sabes que la otra persona es real, no un bot. Puedes seguir charlando en otra plataforma en cualquier momento: mensajería instantánea, tu red social favorita o incluso una aplicación de videollamada como Zoom. Puedes cambiar a la siguiente persona en un solo clic si piensas que la comunicación no va a funcionar y no existe la chispa entre vosotros.

Estas plataformas no son menos populares que las páginas web y apps clásicas de citas. Tienes Chatroulette, CooMeet, Chathub, Azar y decenas más. Te recomendamos que primero estudies en detalle la funcionalidad y capacidades de cada plataforma para elegir la que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, en Chatroulette la elección del usuario es la más al azar de todas. En chatroulette español CooMeet, solo puedes charlar con chicas, lo cual es conveniente para los hombres. Chathub ofrece filtros de búsqueda de usuarios por idioma o sexo y Azar es una plataforma a mitad de camino entre un chat al azar y una app típica de citas.

En cualquier caso, te recomendamos que pruebes diferentes opciones y elijas la que más se ajuste a tus gustos. No tengas miedo de experimentar y descubrir algo nuevo. Te garantizamos que no tardarás en encontrar el chat roulette perfecto para reemplazar tu anterior app clásica de citas en Internet.

Conclusión

Tienes que saber que no existe una página web o aplicación ‘mágica’ que te asegure encontrar el amor de tu vida. Además, no existen servicios en Internet capaces de protegerte al 100% de intrusos, gente queriendo buscarte problemas y otras personas con intenciones dudosas. También debes saber que solo probando diferentes opciones puedes encontrar justo lo que buscas.

No importa lo que uses: una página web de citas, un chat al azar o tu red social favorita. Puedes conocer a tu alma gemela en el sitio más inesperado. Por eso, no debes obsesionarte con un solo servicio, con la esperanza de que tarde o temprano te dará resultado. Sé activo, descubre cosas nuevas por ti mismo, no conviertas la búsqueda del amor en una rutina interminable. Tarde o temprano conocerás a esa persona con la que deseas unir tu destino. Puede ser antes de lo que esperas. ¡Buena suerte!