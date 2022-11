Alicia Vargas, cargó contra Bettina Romero: "¿Cuál es el pavimento de calidad?"

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la edil Alicia Vargas durante las manifestaciones criticó la obra pública municipal y comentó: "Tengo una duda existencial desde que asumió la intendenta y mi pregunta va a sacarme la duda de ¿cuál es para ella la obra hormigón de calidad?".

"La verdad es que yo conozco muchos tipos de pavimento, pero el de calidad no lo tengo registrado y mire que contrate muchísimas obras de pavimento estando en funciones en la municipalidad", continuó.

Vargas no bajó el tono de su critica y aseguró: "Nunca contraté pavimento de calidad, y las obras de pavimento se rigen pura y exclusivamente por un pliego de especificaciones técnicas que lo preparan lógicamente un grupo de profesionales en la materia dónde se habla del suelo, la preparación del suelo y la rasante".

"El pavimento de calidad quizás sea algo nuevo que yo no conozco", dijo antes de continuar con su critica pero ahora hacia la publicidad: "Escuche también hablar en una de sus publicidades de la educación de calidad y ahí me desconcerté de calidad. Para mí la educación es la educación, no estamos hablando de un material".

"Me gustaría que me lo aclare si puede y si tiene lógica su aclaración estaría muy bueno y si no la tiene le pediría que saque de su publicidad ese adjetivo", cerró.