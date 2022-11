Por iniciativa de Kripper, motociclistas sin casco no accederán a descuentos en el pago de multas

Por moción del edil Guillermo Kripper (UPS), el Concejo Deliberante aprobó establecer cambios en artículos de la Ordenanza N° 14395-Código de Tránsito vinculados a las sanciones establecidas para los casos de conductores de motocicletas y/o acompañantes que circulen sin el uso del casco reglamentario.

Con el objetivo de prevenir siniestros con víctimas fatales, se determinó que los mencionados no puedan acceder a la reducción del 50% previsto en la norma, ni al pago voluntario. “El proyecto que estamos tratando busca simplemente fomentar y exigir el uso del casco, hay una grave falta de conciencia y responsabilidad vinculada a los siniestros viales”, sostuvo Kripper.

El edil explicó que el proyecto busca reglas claras para poner orden en una ciudad en que el tránsito es un verdadero desorden. “Vivimos un caos total a diario, hay muchos más autos y motos circulando cada día en las calles de la ciudad, entonces es importante, que las reglas sean claras y las cumplamos entre todos”, dijo.

También dijo que es fundamental fomentar que cada uno de los ciudadanos asuma responsabilidades. “Lo importante de esta iniciativa es poder cuidarnos, respetarnos y exigir el uso del casco, no nos vamos a cansar, el casco salva vidas, tenemos que cuidarnos, y para cuidarnos tenemos que cumplir y hacer cumplir normas que ordenen el tránsito en nuestra ciudad”.

En coincidencia, José Gauffin, de Juntos por el Cambio, sostuvo que no permitirle el pago voluntario encarece la multa, lo que a su vez centra el foco en la responsabilidad que tiene el vecino. "No todo pasa por responsabilidad del Estado, es la responsabilidad del vecino cuidar su propia vida, y con este proyecto, no ponemos la responsabilidad en un tercero sino en el vecino", concluyó.