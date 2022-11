Gauffin dijo que será candidato a intendente y desafió a Bettina: “Puedo hacer una mejor gestión”

Las elecciones en Salta están a la vuelta de la esquina, y ya hay varios anotados en la largada de la carrera por la intendencia capitalina, entre ellos, la propia jefa comunal Bettina Romero que buscará un nuevo mandato, el ministro de Seguridad Abel Cornejo, y el referente de Libres del Sur, Carlos Morello, entre otros.

Ahora se sumó el concejal más votado de los últimos comicios, José Gauffin, del PRO, quien también indicó que participará de la interna de Juntos por el Cambio, para competir por el sillón que hoy ocupa la hija del ex gobernador. “Hace muchos años que me vengo preparando para esto, esperaba el tiempo justo para anunciarlo, pero voy a ser precandidato a intendente del PRO”, dijo en FM Pacífico.

No obstante, señaló que el mecanismo para la elección del candidato de Juntos por el Cambio será a través de la búsqueda de los consensos, luego por medio de un análisis racional con encuestas de opinión, y finalmente si no hay algún acuerdo se harán internas abiertas en el frente. “Lo primero que tiene que expresar un candidato es la vocación de serlo, y no estar de alguna manera dando vuelta”.

"Soy consciente de todos los problemas que tiene la ciudad"

En ese marco, redobló la apuesta y aseguró que “puede hacer una mejor gestión” que la actual jefa comunal Bettina Romero. “Sé cómo resolver muchísimos problemas, creo que puedo hacer una mucho mejor gestión que actualmente la intendenta Bettina Romero, que parece que no conociera la ciudad, prioriza gastos innecesarios que no son los prioritarios para la ciudad en este momento”, dijo.

Por último, puntualizó en las cuestionadas bicisendas, que si bien aclaró que “es un equipamiento urbano que necesita la ciudad”, consideró que se erró en dónde hacerlas. “No entendió la necesidad de la ciudad”, disparó, a la vez que dijo que “el caso del gasto de publicidad y propaganda, son millones y millones que se gastan y que evidentemente muestran que no tienen claro la enorme necesidad que tiene la ciudad.