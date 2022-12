"La talla no me define como persona", las críticas a los dichos de Cecilia Bolocco

Durante el programa Informate en la Noche, transmitido por MultivisiónFederal y con la producción de InformateSalta, los periodistas Rebeca Aldunate, José Zambrano y Romina Domínguez entrevistaron a una serie de profesionales de la salud que fueron consultados sobre los dichos de la ex Miss Universo, Cecila Bolocco.

Debemos recordar que la polémica se originó cuando la famosa, quien recordemos estuvo muy presente en nuestro país cuando era la pareja de Carlos Menem, en una transmisión en vivo, después de un repaso por sus nuevos maquillajes, Bolocco pasó a mostrar sus vestidos de lino confeccionados en Italia. Así, dejó la cámara grabando y comenzó a colocárselos uno a uno para enseñárselos a la gente que la miraba y que también le dejaba comentarios.

“Necesitamos ropa XXL”, escribió una de esas personas que interactuaba en el streaming, y entonces Bolocco leyó ese pedido y se refirió al tema. Así, mientras se colocaba un blusón, contó: “Esta se equivocaron y me la mandaron en talla M, así que van a ver ustedes una talla M. Pero este llega hasta el XL y van a ver lo grande que es. Así que yo no sé si más grande que XL, pensando que esto es M”.

Fue en ese momento en el que se explayó con declaraciones que no cayeron bien entre sus seguidores. “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”, sostuvo Bolocco, que incluso intentó dar recomendaciones: “Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan tan grande no”.

Consultada sobre esto, la psicóloga, Fernanda Domínguez comentó que: "Fue bastante irresponsable sobre todo con los adolescentes que la están mirando. La norma es la diversidad de cuerpos, definir a una persona por su talla no está bien, opinar del cuerpo ajeno tampoco. No podemos opinar sobre la salud, y opinar sobre lo físico, por como luce".

"La norma es la diversidad de los cuerpos, todos los cuerpos son distintos. No nacemos odiando a nuestros cuerpos, nos enseñaron", aseguró antes de darle paso a la periodista Romina Domínguez que comentó: "La industria no ayuda a llevar una vida saludable, tenemos una ley de talles que no funciona y una industria alimenticia que no favorece. Hemos perdido el valor de dedicar tiempo a nuestra salud, a nuestra alimentación".

La psicóloga retomó el debate para decir, "mi peso, la talla no me define como persona. Me pasa con pacientes que no quieren ir a eventos donde haya disponibilidad de comida, las fiestas que se acercan son difíciles para ellos por que hay comida y no saben como manejarlo. Comienzan a no estar con sus amigos, comienzan a estar aislados, entonces desde lo social afecta un montón".

Por otro lado, la nutricionista Sonia Gómez planteó que: "El límite se centra en que tenemos que entender es el completo bienestar no solo desde lo físico, sino también el completo bienestar, social, emocional y psicológico. Los mensajes que recibimos tienen que ser completamente integrales".

"Hay que tener mucho cuidado con las modas y los ayunos intermitentes. Tenemos que tener una alimentación que sea armónica", finalizó.